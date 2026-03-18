Rimini, il mercato di Viserba torna nell'area del Parco Don Tonino Bello

Il ripristino di questa collocazione è stato possibile grazie alla recente conclusione dei lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale

A partire dal 4 maggio, il mercato estivo di Viserba tornerà nell'area del Parco Don Tonino Bello, mentre il mercato invernale riprenderà il 5 ottobre 2026 nella stessa storica collocazione. Una decisione adottata dopo la conclusione dei lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale e in risposta alle richieste delle associazioni di categoria e delle scuole locali, con l’obiettivo di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici.

Il mercato estivo, che si svolge ogni lunedì dal 1° maggio al 30 settembre, occuperà un’area di circa 12.000 mq, con 56 posteggi riservati ai commercianti del settore non alimentare, uno per il settore alimentare e uno per i produttori agricoli. Questa disposizione garantirà un’offerta variegata e di qualità, permettendo ai visitatori di godere di un ambiente più accogliente e ben organizzato.

Per quanto riguarda il mercato invernale, attivo dal 1° ottobre al 30 aprile, l'area avrà a disposizione circa 2.700 mq e 30 posteggi per i commercianti non alimentari. Questo ritorno alla precedente collocazione non solo risponde a una necessità logistica, ma rappresenta anche un passo importante verso la valorizzazione di un’area cruciale per la comunità.

"Il ripristino di questa collocazione è stato possibile grazie alla recente conclusione dei lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale, che ha liberato spazi precedentemente occupati. Il trasferimento dei mercati mira a liberare l'area antistante la scuola media E. Fermi in Via Egisto Morri, dove si svolgevano in precedenza i mercati, in modo da rispondere alle richieste della direzione scolastica e delle associazioni", evidenzia l'amministrazione comunale, che aggiunge: "Questo cambiamento, in accordo con le associazioni di categoria, rappresenta un'opportunità per rispondere in modo più efficace alle esigenze della comunità, creando un contesto in cui il mercato possa essere un luogo di aggregazione sociale, favorendo interazioni tra i cittadini e promuovendo l'economia locale. Inoltre, l'area è ben posizionata per attrarre visitatori, grazie alla sua vicinanza a strutture di interesse come la piscina e gli spazi verdi. Il Comune si impegna a monitorare questa fase, per raccogliere feedback dai commercianti e dai cittadini, al fine di apportare eventuali miglioramenti necessari".