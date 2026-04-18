Rimini, il privato dona nuovo spazio verde alla città: inaugurato il giardino di via Armellini-Tommaseo

II parco sarà monitorato da un sistema di videosorveglianza

Questa mattina (sabato 18 aprile) il sindaco di Rimini, insieme all'assessora Valentina Ridolfi e all'assessore Mattia Morolli, hanno inaugurato il nuovo Giardino di via Armellini-Tommaseo, uno spazio verde pubblico di circa 785 metri quadrati realizzato grazie alla cessione gratuita dell'area da parte della società privata Tasini.com nell'ambito di un permesso a costruire convenzionato.

Il giardino, situato in una zona prevalentemente residenziale nelle vicinanze di un asilo, è stato progettato dall'architetto Alessia Delprete, con il design di Alberto Podeschi e realizzato dalla ditta Mulazzani Srl. "Lo spazio si articola in un percorso ad anello con quattro padiglioni, ciascuno dedicato a uno dei sensi: udito, olfatto, gusto e tatto. Dotato di illuminazione, videosorveglianza, panchine, rastrelliera per biciclette e fontanella pubblica, sarà accessibile liberamente a tutte le ore, pensato per persone di ogni età", evidenzia l'amministrazione comunale, che scende nel dettaglio: "Il Padiglione dell'Udito accoglie i visitatori con un suggestivo albero-scultura in metallo ornato di casette colorate per uccelli, affiancato da un carpino. Il Padiglione dell'Olfatto invita a riscoprire profumi e memorie grazie a lavanda, calicanto, falso gelsomino e passiflora. Il Padiglione del Gusto offre ombra e ristoro all'ombra di un albero di Giuda e un prunus. Il Padiglione del Tatto propone infine un percorso di barefooting su pavimentazioni di diversa lavorazione, pensato anche per persone non vedenti o ipovedenti. L'intervento ha incluso anche la riqualificazione dei percorsi pedonali su entrambe le vie e la piantumazione di ippocastani lungo via Armellini".

Il progetto è stato realizzato nell'ambito di un permesso a costruire convenzionato su un'area classificata come Auc2 dal Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rimini. La convenzione urbanistica stipulata con il privato ha previsto la cessione gratuita al Comune di una superficie pari al 55% dell'area complessiva, destinata a dotazione territoriale, con realizzazione e manutenzione delle opere a totale carico del privato.

"Questo giardino – così gli assessori Ridolfi e Morolli - nasce da un dialogo costante e costruttivo tra l'amministrazione e il privato, che ha saputo tradurre le indicazioni del Comune in scelte progettuali attente, sostenibili e allineate al regolamento del verde. Il risultato è uno spazio inclusivo, pensato per tutte le età e le ore della giornata, capace di offrire un'esperienza sensoriale. Un esempio virtuoso di come gli strumenti urbanistici possano essere utilizzati per aumentare la dotazione di verde pubblico e migliorare la qualità della vita urbana, senza oneri per il Comune".