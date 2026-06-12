Rimini, il “Sand” di Carlton Myers si allarga: nuove discipline nel cuore del Parco del Mare

Torna anche lo “Special Memories" al Grand Hotel con asta dei cimeli e ricavato in favore di Arop e Oltre la Ricerca

Grande “street” basket, Padel, Beach Volley, ma da quest’anno anche Scherma con i campioni olimpici e i maestri federali, Foot Table e la conferma della grande solidarietà: il “Sand Rimini”, evento ideato e lanciato nel 2023 da Carlton Myers come torneo 3vs3 nel ricordo di Sandro Bucchi, continua a crescere e ad abbracciare gran parte del Parco del Mare. E da quest’anno si arricchisce dell’1vs1.

Sono le nuove discipline outdoor e la Corporate Arena, il torneo multisport riservato alle aziende sponsor per l’intera giornata di giovedì 25 le novità principali della quarta edizione in calendario fra venerdì 26 e domenica 28 giugno, organizzata da Beside Management in collaborazione con Ima S.p.a. e Var Group (title sponsor), Subaru (main sponsor) e Macron (sponsor tecnico). Con la grande conferma del charity event al Grand Hotel ribattezzato “Special Memories” (asta di cimeli sportivi e non solo e cena raccolta fondi in favore di Arop e Oltre la Ricerca che lo scorso anno consentì di donare alle due associazioni be 26.500 euro).

“Le mie prime esperienze con il campetto da basket, in gergo playground, risalgono al periodo delle Medie. All’epoca il mio prof di ginnastica era Paolo Rossi, ex giocatore di serie A. Grazie al suo incoraggiamento cominciarono delle interminabili sfide 1vs1 tra me e Mauro Catalini. Quest’ultimo era arrivato qualche anno prima dall’Argentina, dove aveva fatto qualche periodo di propaganda con il fratello di un certo Ginobili… Il calcio allora come oggi la faceva da padrona e durante l’ora di ginnastica gli unici a giocare a basket nell’Istituto Salesiani eravamo noi due. Inutile dire quanto fosse compiaciuto e felice il prof… anche se in realtà lo deduco io, visto che non rideva mai! Un’altra figura importante per me è stata Sandro Bucchi. Sin da quando ero ragazzo abbiamo iniziato a giocare e – senza paura di esagerare – penso possa essere definito il più forte giocatore dei campetti. È arrivato fino alla serie B ma – se avesse voluto – avrebbe raggiunto traguardi ben più alti… Gli anni passati sui campetti assieme a Sandro mi hanno forgiato, temprato, migliorato e motivato in vista di quella che sarebbe stata la mia carriera da professionista: l’1vs1 era molto più faticoso e difficile rispetto alle partite sui parquet. Aver “combattuto” per estati intere col caldo afoso sopra il duro cemento “condito” dalla sabbia che rendeva il suolo una patina scivolosa e il vento che deviava la direzione del pallone (oltre che farti lacrimare gli occhi) è stata la cosa più allenante, divertente e stimolante che abbia mai fatto. In quegli anni eravamo davvero tanti a condividere questa passione. Nonostante Rimini fosse diventata un concentrato di campi da gioco, il sabato e la domenica rischiavi di aspettare ore prima che fosse il tuo turno: infatti bastava arrivare in ritardo o non riuscire a vincere per rimanere a bordo campo. Negli anni successivi, purtroppo i mitici campi da gioco che avevano contribuito a creare miti, leggende e storie di sfide incredibili, lentamente ma inesorabilmente scomparvero. Cadendo così nel dimenticatoio. Quest’anno però qualcuno mi ha avvicinato e mi ha detto: Carlton, hai visto il nuovo campetto che hanno fatto?. Ecco, ora inizia la seconda avventura della mia vita. Buon campetto a tutti!”.

Così Myers ricorda sempre la genesi del “Sand”, in una testimonianza che è oramai il manifesto di un evento nato dall’incrocio fra le suggestioni ricreate nella sua mente dall’inaugurazione del colorato playground ai piedi del Belvedere di Piazzale Kennedy e la voglia di omaggiare il grande amico scomparso.

È naturale che le regole siano quelle del campetto (street basket 3x3 fra team maschili e femminili composti da 4 giocatori over 16), così come è naturale che al richiamo dell’ex grande campione abbiano risposto fin da subito presente ex grandi rivali che hanno impreziosito la manifestazione già dalla sua prima edizione, capace di richiamare ben 5000 presenze nelle tre giornate di scontri fra 16 squadre: su tutti quel Sasha Danivolic delle mille battaglie negli accesissimi derby di Bologna poi diventato grande amico e lo storico compagno di squadra alla Fortitudo e in nazionale Nazionale Gianluca Basile.

Danilovic e Basile, presenti fin dalla prima edizione, saranno della squadra del “Sand” anche quest’anno. Insieme a loro vari ospiti “big”, alcuni volti molto noti del piccolo schermo: personaggi della tv come Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, Jessica Notaro e ancora sportivi come Paolo Pizzo, olimpionico di scherma, l’ex cestista Nba Andrea Bargnani, Tomas Locatelli calciatore e altri.

Il programma

Lo street basket 3vs3 ha in programma ben quattro tornei, che si alterneranno nelle tre giornate: maschile (27 e 28), femminile (27), pallacanestro in carrozzina (26) e categorie giovanili Under 18, 16 e 14 (26). Il Basket 1vs1 è in calendario sabato 27 dalle 17 alle 23 con Dunk Contest dalle 21 dello stesso giorno. I tornei di Padel si disputeranno al Sun Padel, a due passi dal playground, e avranno per protagoniste le donne venerdì 26 e gli uomini sabato 27. Beach Volley: si disputerà un torneo femminile internazionale nelle tre giornate sulla spiaggia del Bagno 26. Foot Table: si disputerà un torneo a categoria unica dalle 14 alle 18. Scherma: Tre giorni, il 26, 27 e 28, di tecnica e sfide, con lezioni individuali e assalti liberi con maestri federali e campioni olimpici nella giornata di venerdì 26 e tornei di spada maschili e femminili delle categorie cadetti giovani e assoluti il 27 e il 28.

Infine c'è Corporate Arena, nuovo format sportivo del Sand Rimini: un torneo aziendale multisport che si svolgerà nell’arco di un’intera giornata, giovedì 25 giugno, riservato esclusivamente alle aziende sponsor. Un’iniziativa pensata per valorizzare il ruolo delle aziende partner attraverso un’esperienza strutturata di partecipazione attiva team building e networkingLa giornata si concluderà con un momento dedicato di aperi-networking pensato per favorire l’incontro e il confronto tra aziende team e referenti.

“E’ un’emozione veder crescere anno dopo anno questo evento, che nella quarta edizione abbraccia ancor più il Parco del Mare e la spiaggia di Marina Centro, accoglie nuove discipline sportive come la scherma in riva al mare e l’1vs1 di basket che è l’essenza dello spettacolo e ripropone un momento dedicato alla solidarietà in favore di associazioni che aiutano le persone in difficoltà. Questo è reso possibile anche dai nostri fantastici sponsor e sostenitori: i principali ma anche tutti gli altri che partecipano con un sostegno magari economicamente minore ma ugualmente fondamentale e tutte le persone che ci aiutano” commenta Carlton Myers.

“C’è tanto della cultura e del modo di essere della nostra città nello spirito che muove Sand Rimini. C’è innanzitutto la riscoperta dei ‘campetti’, come luoghi di divertimento autentico, di ‘sano’ agonismo, di quelle sfide in cui in palio c’è l’orgoglio della vittoria e lo sfottò della sconfitta. C’è la capacità di essere sempre al passo coi tempi, grazie ad un palinsesto di tornei che dal basket 3 vs 3 oggi amplia la proposta a quelle discipline più innovative e spettacolari, come la scherma in spiaggia. C’è una spiaggia e un lungomare che, anche grazie al cambio di passo compiuto dalla Città negli ultimi anni, oggi si prestano a naturale e bellissima palestra diffusa open air sul mare. E soprattutto c’è il senso di una comunità, che non lascia indietro nessuno, che guarda a chi è più in difficoltà ed è capace di fare squadra. Ancor più se trova come ‘coach’ un campione come Carlton Myers, che con il suo entusiasmo è riuscito coinvolgere in questa avventura una rete sempre più ampia di amici e sostenitori, coinvolgendo anche big del basket come Sasha Danilovic, Gianluca Basile e Andrea Bargnani”, aggiunge il sindaco Jamil Sadegholvaad.

“Il Sand Rimini è un appuntamento diventato oramai imperdibile per tutti gli appassionati di basket e non solo. Lancia ed esalta proprio il basket nella sua accezione più pura, quella di campetto e di lungomare, ma ci saranno sfide bellissime che si allargheranno anche sulla spiaggia. Come Regione Emilia Romagna siamo al fianco di Carlton Myers e del Comune di Rimini in questo evento, perché celebra l’essenza di quello che è il vivere sulla Riviera romagnola: vivere all’insegna dello sport, dello stare bene e di eventi che attirano pubblicano tantissimo non solo a chi gioca, ma anche di chi trova a fare una passeggiata nei dintorni” chiude il cerchio Roberta Frisoni, assessora regionale a turismo e sport.

Solidarietà a canestro

Nella serata di venerdì 26, la bellissima cornice del Grand Hotel sarà nuovamente teatro del charity event in favore di due associazioni del territorio attive nel sostegno di persone afflitte da diverse patologie. La serata, ribattezzata, “Special Memories”, si articolerà in due momenti: una cena esclusiva in una delle location più affascinanti della Riviera e un’asta benefica di cimeli appartenuti a sportivi di fama nazionale e internazionale: un’occasione unica per aggiudicarsi pezzi di storia dello sport e sostenere Arop Odv (Associazione al fianco dei bambini affetti da patologie oncoematologiche e le loro famiglie) e Oltre la Ricerca Odv (Associazione impegnata nel finanziare la ricerca e supportarepersone colpite da tumore al pancreas). Lo scorso anno si riuscì a raccogliere e destinare alle due realtà ben 26.500 euro e quest’anno, l’asta è già partita online sul portale della casa d’aste “Sant’Agostino” che ha curato l’edizione 2025 e rinnova il suo impegno rinunciando anche ai diritti d’asta in favore della solidarietà. Registrandosi sul sito Sant'Agostino inviando un documento di identità o telefonando al numero +39 011-4377770 si potrà già concorrere con offerte pre-asta a tre iconici lotti di assoluto prestigio: la chitarraautografata e utilizzata da Biagio Antonacci in numerosi concerti, la maglia ufficiale AS Roma utilizzata da Francesco Totti, storico capitano e bandiera del calcio italiano, e il cappellino originale Team Ferrari di Formula 1, autografato dai piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Tutti potranno poi partecipare in diretta telefonica per aggiudicarseli ufficialmente durante l’asta al Grand Hotel, quando saranno battuti altri preziosi cimeli come la maglia autografata di Paulo Dybala della Nazionale Argentina campione del mondo nel 2022, la maglia autografata di Davide Frattesi, due biglietti per uno spettacolo di Fabio De Luigi, la Juventus Stadium Experience con pernottamento all’Una Hotels Principi di Piemonte, viaggi e opportunità varie.