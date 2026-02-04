Rimini: il Teatro Galli apre la nuova stagione lirica con Macbeth di Giuseppe Verdi

Ambizione, potere e fato attraversano la nuova produzione di Macbeth di Giuseppe Verdi

Ambizione, potere e fato attraversano la nuova produzione di Macbeth di Giuseppe Verdi, una delle opere più cupe e potenti del compositore, che venerdì 6 febbraio (ore 20) – con replica domenica 8 (ore 15.30) – apre la nuova stagione lirica del Teatro Galli di Rimini.

Ispirata alla tragedia di Shakespeare, in questa opera Verdi sperimenta soluzioni musicali e teatrali di grande modernità, affidando alla forza della parola e del colore orchestrale un ruolo centrale nella costruzione del racconto.

Il nuovo allestimento prodotto dal Teatro Verdi di Pisa in coproduzione con il Teatro Galli e con i teatri di Ravenna, Genova, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Livorno, è affidato al regista quarantenne Fabio Ceresa, talento italiano fra i più stimati a livello internazionale.

L’originale rilettura del celebre testo shakespeariano - su libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei - partirà da un’antica domanda: “La sorte degli uomini è affidata al caso oppure ad un destino già scritto?” si chiede Ceresa nelle note di regia. E la sua risposta è chiara: “Il testo di Macbeth non lascia adito a dubbi: l’ordine dell’universo precede e governa la volontà umana. Come l’Edipo del mito greco, che si affanna per allontanare una sorte finendo tragicamente per compierla, anche Macbeth e Lady vorrebbero affrettare o modificare un destino – immutabile – che è già stato predisposto per loro. Il libero arbitrio dunque non esiste, perché ogni nostra azione, che sembra frutto di una decisione personale, è già stata prevista”.

Il cast, guidato dalla bacchetta di Giuseppe Finzi sul podio dell'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, vede protagonisti il baritono Franco Vassallo (Macbeth) e il soprano Marily Santoro (Lady Macbeth) con Roberto Scandiuzzi (Banco), Erica Cortese (dama della Lady), Matteo Falcier (Macduff) e Francesco Pittari (Malcolm). Al Maestro Giovanni Farina è stata affidata la guida del Coro Lirico Città di Modena. In scena anche la compagnia di danza Fattoria Vittadini, coreografie di Mattia Agatiello.