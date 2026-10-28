Lotta allo spaccio Rimini, in casa 2,6 chili di marijuana e 16mila euro in contanti: arrestato

La perquisizione in un’abitazione di Marina Centro ha portato al sequestro anche di hashish, ecstasy e circa 200 pastiglie di farmaci dopanti

Quasi 2,6 chili tra marijuana, hashish, ecstasy e circa 16mila euro in contanti. È quanto la Polizia ha trovato nell’abitazione di un uomo di 30 anni, cittadino moldavo, arrestato nella serata di martedì 27 ottobre a Rimini con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine è partita da alcune segnalazioni su una presunta attività di spaccio nella zona di Marina Centro. Gli agenti hanno osservato diversi passaggi nello stabile: persone che entravano nell’edificio, si fermavano per pochi minuti e poi uscivano. Gli accertamenti hanno portato alla perquisizione dell’appartamento.

All’interno i poliziotti hanno recuperato confezioni di marijuana, alcune già preparate e sigillate sottovuoto, oltre a hashish e cinque pastiglie di ecstasy. Sono stati sequestrati anche un macchinario per il confezionamento, un bilancino di precisione e numerose bustine utilizzabili per preparare le dosi.

Tra il materiale trovato c’erano inoltre circa 200 pastiglie di farmaci dopanti. Gli investigatori hanno sequestrato anche circa 16mila euro in banconote di diverso taglio, ritenuti riconducibili alla presunta attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, il trentenne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione in relazione al possesso dei farmaci. L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo.