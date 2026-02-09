Rimini in festa tra San Valentino e Carnevale: gli eventi di febbraio

Un programma ricco di appuntamenti

Rimini si colora di mille proposte fra San Valentino e i festeggiamenti di Carnevale. Dalla colazione romantica al Grand Hotel all’aperitivo esclusivo fra gli stucchi del teatro, fino alle proposte dei musei rivolte alle coppie, il weekend propone un crescendo di appuntamenti che si snoda tra le atmosfere raffinate dedicate agli innamorati e i festeggiamenti del Martedì Grasso.

E proprio in occasione di San Valentino, sabato 14 febbraio, i Musei Comunali di Rimini propongono l'iniziativa 2x1, consentendo alle coppie di accedere al Fellini Museum e al Museo della Città pagando un solo biglietto.

Per la Festa degli Innamorati, le coppie possono rivivere il fascino del passato con la Colazione Belle Époque presso il Grand Hotel, un'esperienza immersiva tra arredi anni ’20 e musica dal vivo. L’omaggio al romanticismo prosegue in centro storico nel tardo pomeriggio, dove il Teatro Galli accoglie i visitatori per un aperitivo esclusivo tra le sue architetture neoclassiche in affaccio sulla piazza medievale del centro storico. Il tema dell’amore viene declinato anche con visite guidate alla scoperta della città che raccontano le storie d'amore delle famiglie riminesi illustri o con lo spettacolo di danza contemporanea "Odi et amo", che porta sul palco del Galli il talento di giovani interpreti locali (domenica 15 febbraio). Sempre il giorno di San Valentino, la Galleria Zamagni inaugura (alle 17,30) un nuovo ciclo di opere di Massimo Pulini dal titolo ‘Fango e velluto’.

Il fulcro del divertimento per famiglie e appassionati è rappresentato dal Carnevale, che trova la sua massima espressione in ColorCoriandolo, giunto alla sua ventiquattresima edizione. Domenica 15 e martedì 17 febbraio (Martedì Grasso), Piazza Cavour diventa il cuore pulsante delle sfilate con artisti internazionali, giocolieri e acrobati. Non manca la suggestiva Giostra francese, un simbolo romantico che evoca l’atmosfera d’altri tempi. Anche il Museo della Città partecipa ai festeggiamenti con laboratori didattici e cacce al tesoro tra i mosaici romani, mentre il centro commerciale Le Befane propone intrattenimento a tema "stellare" durante tutto il weekend. Per chi cerca un’atmosfera più raccolta e tradizionale, le località di Viserba e il Parco Pertini offrono feste di quartiere con stand gastronomici e animazione per bambini.

Rimini conferma la sua vocazione di capitale fieristica con due grandi eventi di settore. Dal 13 al 15 febbraio, il quartiere espositivo ospita Pescare Show, evento di riferimento per il mondo della pesca sportiva e della nautica. A seguire, dal 15 al 17 febbraio, i padiglioni della Fiera accolgono Beer&Food Attraction e BBTech Expo, appuntamenti imperdibili per scoprire le ultime tendenze del settore "Out of Home" e delle birre artigianali.

Per gli amanti dell’attività all’aria aperta, domenica 15 febbraio il calendario sportivo propone la gara cicloturistica Rimini X Race, una gara cicloturistica lungo le strade storiche di Rimini, e la regata velica Sardina Cup, che colorerà lo specchio di mare antistante il porto.

Oltre alle grandi kermesse fieristiche, la settimana dal 9 al 17 febbraio offre appuntamenti culturali e rassegne cinematografiche: dai Lunedì del Cinefilo al Cinema Fulgor, con i capolavori restaurati, alle proiezioni pomeridiane gratuite del martedì presso il Cinemino al Palazzo del Fulgor. Non mancano le esperienze che uniscono il cinema alla convivialità, come gli Aperitivi Corti del Cinema Fulgor, che il 10 febbraio prevede la proiezione di A Friend of Dorothy e Two people Exchanging Saliva, preceduti da un aperitivo in sala.

Martedì 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo con una cerimonia commemorativa e approfondimenti storici sull’esodo giuliano-dalmata. La Cineteca di Rimini propone anche l’incontro Partenze e approdi, con approfondimenti sul dopoguerra europeo (12 e 13 febbraio). Le celebrazioni si concludono sabato 15 febbraio alle ore 10.30 con la Santa Messa in suffragio dei Martiri delle foibe presso la Chiesa del Suffragio, con la partecipazione del gonfalone del Comune di Rimini, dei cittadini e le associazioni "Comitato 10 Febbraio" e "Unione degli Istriani - Libera Provincia dell'Istria in esilio".

Venerdì 13 febbraio, alla Sala della Cineteca, prosegue invece la rassegna Libri da queste parti, dedicata alla narrazione del territorio attraverso le parole degli autori, con ospite Luciano Nigro, in dialogo con Piero Meldini, per raccontare di Roversi Monaco, il Rettore che ha segnato la cultura e l’università italiana.

Per visualizzare il programma completo si consiglia di visitare il sito www.riminiturismo.it