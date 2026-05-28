Rimini: in piazza Malatesta arriva la Giornata Mondiale del Gioco 2026

Nata nel 1997 per affermare il diritto al gioco di bambine e bambini, la Giornata Mondiale si è nel tempo allargata a sottolineare i benefici del gioco lungo tutto il corso della vita

Ricorre oggi, 28 maggio, la Giornata Mondiale del Gioco: una ricorrenza istituita nel 1997 dall'International Toy Library Association (ITLA), riconosciuta dall'ONU e celebrata ogni anno in oltre 40 paesi. Rimini non si limita a osservarla: la risposta della città è concreta e si chiama Rimini in Gioco – Giornata Mondiale del Gioco 2026, in programma sabato 30 maggio in piazza Malatesta, a ingresso gratuito.

Promossa dall'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Rimini insieme alla Cooperativa Formula Servizi alle Persone e a The Rainbow Players APS, la manifestazione riunisce sette realtà ludiche del territorio riminese e sammarinese - Formula Servizi, GiocOvunque, La Torre APS, Queers&Dragons, Taverna Titano, The Rainbow Players APS e Zuga Remni APS - che nel pomeriggio allestirà panche e tavoli in piazza per accogliere chiunque voglia giocare. Sul posto sarà disponibile un ricco catalogo di giochi da tavolo, di ruolo e di carte. Protagonista assoluto sarà il Ludobus di Scombussolo Giochi per Tutti, il furgone carico di giochi in legno della tradizione nato nel 1996 nell'ambito di Formula Servizi, capace di trasformare qualsiasi piazza in un luogo d'incontro.

L'evento ospiterà anche uno spazio informativo dedicato a GiochiAmo, il progetto con cui i volontari delle associazioni coinvolte portano ore di gioco e svago ai giovani ricoverati all'Ospedale Infermi di Rimini: un esempio concreto di come fare rete sul territorio produca esperienze di valore.

Nata nel 1997 per affermare il diritto al gioco di bambine e bambini, la Giornata Mondiale si è nel tempo allargata a sottolineare i benefici del gioco lungo tutto il corso della vita - psicologici, sociali, fisici - nella sua accezione più sana e socializzante: motore di creatività e cooperazione, opposto alla deriva del gioco d'azzardo. Gratuità, inclusività, varietà delle forme e pratica negli spazi pubblici sono i principi ispiratori della ricorrenza, gli stessi che guidano l'appuntamento riminese.