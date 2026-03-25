Rimini, in tre picchiano un minorenne alla fermata del Metromare: volevano portafoglio e i suoi pantaloni

Un 27enne è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, per fatti avvenuti il 26 dicembre 2023

Un 27enne tunisino è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, accogliendo la pena richiesta dal sostituto procuratore Davide Ercolani, a seguito di un tentativo di rapina avvenuto il 26 dicembre 2023 alla fermata Pascoli del Metromare di Rimini.

Assieme a due complici non ancora maggiorenni, che sono stati processati davanti al Tribunale per i Minorenni, il 27enne ha aggredito un giovane nordafricano, minorenne, per portargli via il portafoglio e il pantaloni di marca che indossava. Per farlo lo ha afferrato per i capelli all'interno del mezzo del Metromare, fermo alla fermata per far salire e scendere le persone, per trascinarlo all'esterno sulla banchina, dove, assieme a uno dei due complici, lo ha picchiato. L'aggressione è proseguita poco dopo, per mano di tutte e tre i rapinatori, ma il colpo è fallito perché il portafoglio era vuoto e la vittima, ferita, è riuscita a scappare, facendosi poi medicare in ospedale, dal quale è stato dimesso con 12 giorni di prognosi.

Difeso dall'avvocata Federica Rossi, il 27enne era accusato di lesioni personali, con l'aggravante del fatto compiuto da più persone, e di tentata rapina pluriaggravata in concorso. Gli aggressori sono stati identificati dai Carabinieri dopo i fatti, grazie anche alle telecamere del Metromare e al riconoscimento eseguito dalla vittima, e rintracciati in un noto pub di Rimini. Al momento dei fatti oggetto di indagine, secondo quanto accertato, i tre rapinatori erano tutti in stato di alterazione per l'abuso di alcol.