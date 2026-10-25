Rimini, inaugurato il nuovo campo da basket a Miramare. Presente anche Carlton Myers

Investimento da 125mila euro per riqualificare l’area sportiva del Parco Migani, con nuovi spazi per basket e calcio, illuminazione a LED e maggiore sicurezza

È stato inaugurato questa mattina a Miramare il nuovo campo da basket del Parco Spina Verde (Parco Migani), in via Mosca. Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e gli assessori Anna Montini e Mattia Morolli, insieme alla leggenda del basket italiano Carlton Myers. La mattinata si è conclusa con una sessione inaugurale di tiri a canestro, organizzata in collaborazione con Miramare Basket.

L'intervento appena concluso è posto in un’area facilmente accessibile a piedi, in bicicletta e in auto, ed è un punto di riferimento per la zona, dispone di giochi per bambini e di un ampio sgambatoio per cani, con accessi da diverse vie limitrofe.

Nello specifico, l’intervento ha previsto la riqualificazione di una porzione del parco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza urbana. Il progetto si è concentrato sulla riorganizzazione degli spazi con l'introduzione di un nuovo campo per l'attività sportiva del basket, realizzato nell’area prima occupata dal campo da calcetto. Sono anche state ricollocate le porte da calcio nell'area adiacente. L'intervento è stato studiato per garantire una doppia funzione sportiva: campo da calcio in erba, affiancato al nuovo campo da basket dotato di illuminazione dedicata. Il progetto non ha interferito con il verde ornamentale e le alberature esistenti, che sono state preservate e costituiscono una quinta naturale agli spazi sportivi, garantendo ombra e frescura nei mesi estivi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla riqualificazione dell'illuminazione dei campi gioco, per rendere fruibile lo spazio sportivo anche nelle ore serali ed eliminare i punti più bui dell'area, aumentando così la percezione di sicurezza. L'intervento è stato completato dalla manutenzione straordinaria delle essenze arboree e arbustive e dalla collocazione di nuovi arredi urbani.

Il campo ha dimensioni regolamentari di 28 x 15 metri, con una fascia di rispetto di 2 metri. La pavimentazione è una soletta in cemento armato con finitura in resine acriliche antiscivolo, adatta alle superfici sportive polivalenti e dotata di pendenze e drenaggio per il deflusso delle acque. I canestri sono montati su palo unico a sbalzo in acciaio. Il campo è raggiungibile da un vialetto in calcestruzzo drenante largo 1,5 metri e ha aree dedicate alle panche per i giocatori.

Sul lato opposto del percorso principale sono state ricollocate le porte da calcio. L’area di gioco in erba, libera da ostacoli, misura circa 25 x 15 metri e ha due nuove porte in acciaio. Il parco offre così una doppia funzione sportiva, con calcio e basket uno accanto all’altro.

Più luce, più sicurezza

L’illuminazione ha avuto un’attenzione particolare. Vicino alle due aree sportive sono stati installati 4 nuovi punti luce a LED. Sul campo da basket il vecchio proiettore è stato sostituito da 2 nuovi proiettori più potenti, che illuminano in modo uniforme l’area di gioco. Gli spazi sportivi si possono così usare anche la sera, e sono stati eliminati i punti più bui del parco, a vantaggio della percezione di sicurezza.

Il verde preservato

I lavori non hanno toccato il verde ornamentale né gli alberi esistenti. Questi fanno da quinta naturale agli spazi sportivi e d’estate garantiscono ombra e frescura. L’intervento ha incluso anche la manutenzione straordinaria di alberi e arbusti e nuovi arredi urbani. Nei prossimi giorni saranno piantati due nuovi tigli.

L’opera è costata complessivamente 125mila euro ed è stata finanziata dal Ministero dell’Interno, con il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana , lasocietà in-house Anthea ha curato tutte le fasi del progetto e dei lavori.