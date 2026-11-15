Rimini, incendio vicino al capolinea del Metromare: ferito un senzatetto

Le fiamme sono divampate intorno alle 4, coinvolgendo alcuni bancali di legno

Incendio nell'area ferroviaria di Rimini questa mattina. Intorno alle 4, un incendio è divampato nei pressi del capolinea del Metromare. Le fiamme hanno interessato alcuni pallet di legno ammassati all’esterno di un edificio di proprietà di Rfi, occupato abusivamente da un senzatetto che ha riportato lievi ferite. Lo riporta Corriere Romagna.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe tentato di accendere un fuoco per scaldarsi ma le fiamme si sarebbero propagate. Nel tentativo di spegnerle si è procurato lievi ustioni alle braccia. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Rimini, che hanno lavorato circa un’ora e mezzo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, scongiurando ulteriori rischi. Presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria e i tecnici di Rfi, la società del gruppo Ferrovie dello Stato proprietaria dell’immobile.