Rimini, incontri sospetti al parco: 17enne aveva in casa 600 grammi di hashish, denunciato

Un 17enne è stato denunciato, in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di attività investigativa della Polizia Locale di Rimini. Il giovane è stato notato in più occasioni, nelle ultime settimane, nelle vicinanze di un parco del centro di Rimini, protagonista di brevi incontri ritenuti sospetti. È stato così sottoposto a un controllo e poi a perquisizione domiciliare, alla presenza dei genitori. Il ragazzo ha consegnato spontaneamente agli agenti circa 600 grammi di hashish suddivisa in panetti, la somma di 1.090 euro ritenuta provento dell'attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per tutto è stato disposto il sequestro, mentre il 17enne è stato denunciato.