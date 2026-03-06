Rimini incoronerà le squadre campioni: le finali di Coppa Italia di basket A2 e B al Flaminio

Dal 13 al 15 marzo l'evento organizzato dalla Lega nazionale pallacanestro

Tre giorni di grande basket, con alcune delle piazze più prestigiose della pallacanestro italiana pronte a contendersi i trofei di metà stagione. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il Palasport Flaminio di Rimini, storico impianto cittadino recentemente riqualificato, ospiterà le Final Four di Coppa Italia Old Wild West della Lega nazionale pallacanestro, che assegneranno i titoli della competizione per Serie A2 e Serie B Nazionale.

L’evento è organizzato dalla Lega nazionale pallacanestro e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario cestistico italiano. Per tre giorni la città romagnola diventerà il punto di riferimento della pallacanestro nazionale, accogliendo squadre, tifose, tifosi e appassionati provenienti da tutta Italia. Ad arricchire l'evento, all'interno del Flaminio, sarà l'animazione musicale di Radio Bruno, partner dell'evento.

L’iniziativa rientra in un accordo pluriennale tra la Regione e la Lega nazionale pallacanestro, che punta ad attrarre ancora nuovi eventi sportivi di rilievo nazionale e di generare nuove opportunità per il turismo e l’economia dei territori, anche nei periodi di minore afflusso turistico. L’accordo in particolare prevede che l’Emilia-Romagna ospiti, per le prossime tre stagioni sportive, gli eventi organizzati dalla Lega nazionale pallacanestro. A presentarlo, oggi a Rimini, nella Sala Giunta di Palazzo Garampi, l’assessora regionale a Sport, Turismo e Commercio, Roberta Frisoni, l’assessore allo Sport e alla Cultura di Rimini, Michele Lari ed il presidente della Lega nazionale pallacanestro Francesco Maiorana.

“Le Final Four di Coppa Italia della Lega nazionale pallacanestro rappresentano un appuntamento di grande valore sportivo e una straordinaria occasione di visibilità per Rimini e per tutta l’Emilia-Romagna- afferma l’assessora Frisoni-. Eventi come questo rafforzano il posizionamento della nostra regione come terra di eventi sportivi, un territorio che ha scelto di investire nello sport come leva di attrattività turistica, sviluppo economico e partecipazione. La pallacanestro ha una tradizione profondamente radicata nelle nostre comunità e la presenza di piazze storiche del basket italiano renderà queste giornate ancora più speciali per tifosi e appassionati. Grazie al protocollo triennale con la Lega nazionale pallacanestro continuiamo a portare sul territorio appuntamenti di grande qualità che contribuiscono a valorizzare città, impianti sportivi e filiere dell’accoglienza, rafforzando l’immagine dell’Emilia-Romagna come destinazione capace di ospitare eventi sportivi durante tutto l’anno”.

“La Final Four di Coppa Italia rappresenta uno dei principali appuntamenti sportivi indoor in calendario a Rimini nel 2026- afferma l'assessore Lari-. Ringrazio la Lega nazionale pallacanestro per aver scelto la nostra città e la Regione Emilia-Romagna per il prezioso lavoro di rete che sta portando avanti, valorizzando lo sport come motore di crescita sociale e di promozione del territorio. Rimini da anni investe nello sport e lavora per affermarsi come punto di riferimento, a livello regionale e nazionale, nell’organizzazione e nell'accoglienza di grandi eventi. In questo percorso il basket ha un ruolo speciale: per la sua diffusione, per la sua spettacolarità e per una tradizione che lo rende parte integrante dell’identità sportiva della città. Il Palasport Flaminio è da sempre teatro di passione ed entusiasmo e siamo certi che anche questa tre giorni di grande pallacanestro saprà regalare spettacolo e partecipazione”.

“Con la presentazione della Coppa Italia Lnp 2026 sono lieto di annunciare l'inizio della collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che prevede per i prossimi tre anni lo svolgimento degli eventi della Lnp (Coppa Italia e Super Coppa), in una delle città della Regione- dichiara il presidente della Lega Maiorana-. Come Lnp siamo molto soddisfatti per l’accordo raggiunto, in quanto certi che possa essere un ulteriore volano importante per il movimento della Lnp, oltre che foriero di successi sia per noi che per la Regione Emilia-Romagna, la quale ha sposato da subito il progetto rendendolo poi realtà. Conseguentemente, nell’ambito delle città regionali, la nostra scelta quest’anno è ricaduta su Rimini, piazza storica ed appassionata, che ha sempre dimostrato molto interesse per gli eventi sportivi legati alla pallacanestro. Arriviamo a questo appuntamento tradizionale sull’onda di campionati, sia quello di Serie A2 che di Serie B Nazionale, particolarmente equilibrati, con gerarchie ribaltate quasi ogni giornata, oltre che competitivi, stante il livello tecnico mostrato da diverse squadre”.

Le squadre in campo

Il format della manifestazione prevede Final Four a eliminazione diretta, con semifinali e finali che assegneranno i trofei di Coppa Italia per Serie A2 e Serie B Nazionale.

Per la Serie A2 scenderanno in campo Tezenis Verona, Victoria Libertas Pesaro, Valtur Brindisi e i padroni di casa della Rinascita Basket Rimini, protagonisti di una sfida che riunisce alcune tra le realtà più prestigiose e seguite del basket italiano.

Nel tabellone della Serie B Nazionale si contenderanno il trofeo Elachem Vigevano 1955, Verodol Cbd Pielle Livorno, Virtus Gvm Roma 1960 e La T Tecnica Gema Montecatini, piazze storiche della pallacanestro che garantiscono grande tradizione sportiva e un forte seguito di tifose e tifosi.