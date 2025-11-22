Rimini, indennizzi per i bagnini uscenti. La proposta del Governo

Presentato il 16 novembre scorso un emendamento che rilancia la questione balneari

Il 16 novembre scorso è stato presentato un emendamento in commissione Programmazione economica e bilancio di Palazzo Madama che rilancia la questione balneari, con indennizzi ai bagnini uscenti e bandi di gara per la gestione delle spiagge in grande evidenza. L'emendamento è stato presentato da due senatori di Fratelli d’Italia: Paolo Marcheschi e Matteo Gelmetti. Lo riporta Corriere Romagna.

Alla pagina 64 delle 414 che compongono la bozza degli emendamenti si legge: «Articolo 95-bis: modifica all’articolo 49 del Codice della navigazione e indennizzo al concessionario uscente. All’articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942, numero 327, recante “Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione” – scrivono i due esponenti di FdI - va aggiunto: “Al termine del periodo di concessione, il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo da parte del concessionario subentrante, determinato in misura corrispondente al valore di mercato delle opere non amovibili realizzate sul bene demaniale, purché tali opere siano state eseguite conformemente agli strumenti urbanistici vigenti e regolarmente autorizzate dall’autorità comunale competente. L’indennizzo è determinato mediante perizia giurata (...)».