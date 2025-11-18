Rimini, infermieri e medici con il fiocchetto rosso per dire no alla violenza sulle donne

L'iniziativa anche a Riccione. E a Rimini torna la sfilata benefica

Nella settimana dal 21 al 27 novembre 2025, il personale sanitario del Pronto Soccorso e della Medicina d'Urgenza degli ospedali Infermi di Rimini e Ceccarini di Riccione indosserà sulla divisa il fiocchetto rosso e nell’atrio del Pronto Soccorso verrà posizionata una panchina rossa, quali simboli del sostegno al contrasto della violenza verso le donne. Lo comunica l'Ausl, nell'ambito delle iniziative adottate per sensibilizzare contro la violenza alle donne.

Inoltre a Rimini torna, per il quarto anno, la sfilata di moda di beneficenza a sostegno del progetto dell'Ausl Romagna Well Fare "Rete per le donne" che intende sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza verso le donne, migliorare l'accoglienza e l'umanizzazione delle cure all'interno del Pronto Soccorso. L’evento, realizzato grazie all’iniziativa di alcune amiche (Michela, Carlotta, Silvia e Katia), con il supporto dell’Ausl Romagna e il patrocinio del Comune di Rimini, è in programma domenica 23 novembre, alle ore 18, all’Osteria dei Poeti (in caso di pioggia si svolgerà ai Palazzi dell’Arte di Rimini).L’iniziativa è sostenuta come partner dall'Associazione di promozione sociale Art in Counselling, che realizza le bambole in pezza (adottabili tramite una donazione e che allestiscono i “muri di sensibilizzazione” installati nei diversi ospedali) simbolo delle donne vittime di violenza, e impegnata anche nell’attività di arte terapia in favore dei minori che accedono insieme alle madri al Pronto Soccorso.A rendere possibile l’evento le numerose attività commerciali con il loro fattivo contributo, a cominciare dai numerosi negozi che hanno donato i capi per la sfilata, che verranno indossati dalle sostenitrici dell’iniziativa e dai vari professionisti dell’azienda che si sono resi disponibili a fungere da modelli e modelle per l’occasione. La serata prevede musica con dj e aperitivo. Per informazioni e prenotazioni: Carlotta 333 3321500.