Rimini, interventi contro allagamenti strade nei quartieri a nord della Statale 16

Investiti 100.000 euro: gli interventi riguardano sei vie

La giunta comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per gli interventi di manutenzione straordinaria al reticolo idrografico minore, annualità 2026. Il provvedimento riguarda sei vie situate in quartieri a nord della Statale 16: San Salvatore, Orsoleto, Monte Cieco, delle Cascine, Premilcuore e Italia, per un investimento complessivo stimato in 100 mila euro.

Il progetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028: "punta a risolvere criticità legate al drenaggio delle acque lungo queste arterie, con interventi mirati sulla rete di fossi e attraversamenti stradali, compresi i tombinamenti, per eliminare i rischi di allagamento delle carreggiate", evidenzia l'amministrazione comunale.

Il documento di indirizzo alla progettazione, primo atto tecnico-amministrativo del percorso che porterà alla realizzazione delle opere, definisce il quadro economico presunto e traccia le linee guida per la progettazione esecutiva. Gli interventi previsti non si limitano al risanamento delle infrastrutture di scolo: "i nuovi manufatti e le tombinature saranno realizzati con materiali in grado di garantire resistenza meccanica e durabilità adeguate ai carichi del traffico veicolare, mentre il ripristino del manto stradale avverrà con materiali conformi alla classificazione funzionale di ciascuna strada e ai livelli di traffico attesi", riferiscono da palazzo Garampi, che parla di un intervento di manutenzione straordinaria per rispondere "a esigenze concrete di sicurezza in una fascia del territorio comunale che negli anni ha mostrato vulnerabilità ricorrenti nelle fasi di pioggia intensa, con conseguenti disagi alla circolazione e potenziali rischi per i residenti".