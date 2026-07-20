Rimini, interventi sul percorso ciclabile in tre aree della città: intervento da quasi 2 milioni di euro

Via libera in Commissione anche al progetto di fattibilità tecnico ed economica per l’allargamento e la sicurezza di viale Proteo

Via Acquario, via Pomposa, Viserba, tra via Turchetta e il mare: sono queste le tre aree interessate dal programma di interventi per il potenziamento e la ricucitura degli itinerari ciclabili, un progetto del valore di 1,8 milioni di euro cofinanziato dalla Regione con un contributo di 859.000 euro, mentre l'amministrazione investirà 940.000 euro dalle casse del Comune. L'obiettivo è "dare continuità alla rete di ciclovie cittadina, collegando con percorsi sicuri e dedicati alcune zone densamente abitate e molto frequentate della città".

Il progetto esecutivo ha infatti ricevuto questa mattina il parere favorevole della III Commissione consigliare, dove sono stati esaminati nel dettaglio i tre interventi aggiornati e integrati alla luce del lavoro condotto in sede di conferenza dei servizi.

Il primo intervento interessa la zona dal parco sul lato sud di via Acquario fino a via della Fiera, per la maggior parte in affiancamento alla SS16, compreso l’attraversamento della stessa via della Fiera in modo da connettere le piste ciclopedonali esistenti. Il secondo si svilupperà invece nella zona che va da via Circonvallazione Nuova fino a via Pomposa, in prosecuzione dell’arrivo della rampa lato Ancona del sottopasso ciclabile della SS16. Infine per l’area di Viserba, si prevede la connessione tra via Turchetta fino a via Perticari, in direzione monte-mare: il progetto comprende la realizzazione di un ramo di percorso all’interno del parco Marcovaldo e fino alla pista ciclopedonale esistente di via Novella, l’attraversamento su via San Martino Riparotta, un ramo che congiunga il sottopasso della via SS16 con via Popilia ed infine l’attraversamento su via Sacramora.

Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale, il progetto sarà pubblicato sul Burert e sarà avviata la procedura di gara, con l’obiettivo di partire con i lavori nelle tre aree entro la fine del 2026 e rispettare il termine del 31 dicembre 2027 fissato dalla Regione per la conclusione delle opere.

Via libera in Commissione anche al progetto di fattibilità tecnico ed economica per l’allargamento e la sicurezza di viale Proteo, strada che scorre al di sotto del cavalcavia ferroviario di via Verenin e asse fondamentale per il collegamento tra Torre Pedrera e Viserbella. Il tratto interessato dai lavori è compreso tra viale Zambianchi e viale Domeniconi e prevede l’ampliamento della carreggiata, l’integrazione della pubblica illuminazione, il potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e l'aggiornamento di tutta la segnaletica verticale e orizzontale. Particolare attenzione sarà dedicata al raccordo con la viabilità esistente per garantire fluidità e sicurezza dei collegamenti. L’intervento prevede un investimento di 250 mila euro, con avvio lavori previsto a inizio 2027, dopo approvazione del progetto esecutivo e la gara di affidamento delle opere.