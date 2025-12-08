Rimini investe 316 mila euro per riqualificare due scuole

Gli edifici oggetto dei lavori saranno le Scuole Alba Adriatica e Il Gabbiano

Migliorare la qualità degli ambienti scolastici, rendendoli più funzionali, accessibili, sicuri e piacevoli per alunne e alunni, insegnanti e famiglie. Questo l’obiettivo con cui la Giunta comunale ha approvato un piano di manutenzione straordinaria per più di 316 mila euro, che interesserà due plessi scolastici della città: la Scuola Primaria Alba Adriatica e la Scuola dell’Infanzia e Nido Il Gabbiano.

Scuola Primaria Alba Adriatica

I lavori riguarderanno la copertura dell’edificio e le aree interne interessate più esposte agli agenti esterni, con interventi mirati a garantire maggiore comfort e sicurezza. Particolare attenzione sarà dedicata al giardino, dove verranno introdotte soluzioni drenanti per rendere l’area esterna più fruibile e accogliente anche in caso di piogge intense.

Scuola Infanzia e Nido Il Gabbiano

Il progetto punta a valorizzare gli spazi esterni del plesso attraverso interventi mirati in diverse aree. Il vecchio manto sintetico sarà sostituito con nuove soluzioni più adatte alle attività dei bambini, garantendo superfici più funzionali e confortevoli. Per migliorare la fruibilità anche in caso di piogge, verranno realizzate trincee drenanti, mentre l’area ambientale sarà riqualificata per offrire un contesto più ordinato, sicuro e accogliente. Grazie a questi interventi, gli spazi esterni diventeranno luoghi di migliore accesso e fruibilità.