Rimini investe 800mila euro per nidi e scuole dell'infanzia

Servizi educativi: assistenza, sorveglianza e pulizia

Garantire continuità e qualità nei servizi educativi per i più piccoli: è questo il senso dell’investimento che il Comune di Rimini ha approvato per sostenere il lavoro quotidiano nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della città. L’intervento riguarda 51 strutture educative — 24 nidi e 27 scuole dell’infanzia — e prevede un impegno economico complessivo di 805 mila euro fino alla fine dell’anno scolastico.

Le risorse permetteranno di coprire tutte le attività quotidiane che rendono possibile il funzionamento dei servizi:

• assistenza ai bambini nei momenti di cura, nei pasti e nelle routine della giornata,

• sorveglianza costante per garantire sicurezza e benessere,

• pulizia e igiene degli ambienti, indispensabili per mantenere spazi sani e accoglienti.

Un investimento pensato per accompagnare i servizi educativi verso la nuova organizzazione prevista nei prossimi mesi, senza interruzioni e senza lasciare scoperte le strutture.

«Assistenza, sorveglianza e cura degli ambienti- spiega la vicesindaca Chiara Bellini - sono attività fondamentali per garantire giornate sicure e serene a bambine e bambini, e per permettere a chi lavora nei servizi educativi di operare nelle migliori condizioni. Con questo investimento sosteniamo nidi e scuole dell’infanzia nel loro lavoro quotidiano e accompagniamo le strutture verso la nuova organizzazione, mettendo al centro famiglie e comunità educativa.»