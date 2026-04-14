Rimini: investe agente, sperona le pattuglie per scappare ma finisce con il Doblò contro il muro: arrestato

Il giovane, 30 anni, è accusato di spacciare cocaina. Sequestrato un kg di stupefacente e 500.000 euro

Un 30enne albanese è stato arrestato ieri (lunedì 13 aprile), mentre la moglie, incensurata, è stata denunciata, al termine di un'attività antidroga della Squadra Mobile di Rimini. Gli investigatori stavano monitorando il giovane, sospettando che spacciasse ingenti dosi di cocaina utilizzando un Fiat Doblò per le consegne.

Dalla mattina di ieri sono stati monitorati i suoi movimenti: il 30enne ha percorso l'autostrada, per recarsi fuori Provincia, poi ha fatto ritorno a Rimini. Proprio al casello di Rimini Sud è scattato il controllo: il giovane però, visto l'Alt, dopo aver rallentato ha ripreso la marcia, investendo uno degli agenti, per poi sbattere contro il guardrail e contro la vettura della Polizia. Nonostante questo è riuscito ad allontanarsi con il proprio furgone, costringendo la Squadra Mobile all'inseguimento per le vie di Rimini, prima dello stop in via Flaminia Conca. Qui il 30enne ha speronato le pattuglie, per poi finire contro un muretto. L'ultimo tentativo di fuga si è consumato a piedi, senza successo.

In quel momento sono stati avviati gli accertamenti. All'interno del Doblò e dei cassetti dell'appartamento in cui il 30enne vive con la moglie, sono stati trovati mezzo milione di euro, un kg di cocaina e 35 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento. Sono stati sequestrati in via preventiva anche il Doblò, che aveva un vano a scomparsa utilizzato verosimilmente per il trasporto della droga, una moto e un'Audi A6.