Rimini investe sui servizi di prossimità: al via la riqualificazione di quattro sedi dei Nodi Territoriali della Salute

La Giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di quattro immobili

Un nuovo passo verso una rete di servizi socio‑sanitari più vicina ai cittadini. La Giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di quattro immobili destinati a diventare sedi dei Nodi Territoriali della Salute, i presidi di prossimità pensati per rafforzare l’ascolto, l’orientamento e il supporto nei quartieri.

Gli interventi interesseranno gli spazi di Viserba (Quartiere 5), Santa Giustina, Lagomaggio (Quartiere 2) e l’immobile ERP di via Giuliano da Rimini. I locali saranno oggetto di lavori di adeguamento e riorganizzazione, così da renderli pienamente funzionali alle attività previste dal progetto.

L’investimento complessivo è di 291.887 euro. I lavori saranno realizzati da Anthea, società in-house del Comune, che già cura la manutenzione del patrimonio edilizio comunale e conosce in modo approfondito gli immobili coinvolti.

Il progetto prevede il miglioramento degli ambienti interni, l’adeguamento degli impianti, l’allestimento degli spazi e l’installazione della nuova segnaletica. L’obiettivo è creare luoghi accoglienti e facilmente accessibili, in coordinamento con le Case della Comunità, per offrire servizi di prossimità capaci di intercettare i bisogni delle famiglie in modo tempestivo.

“È un investimento concreto sulla qualità della vita nei quartieri, mirato a strutturare spazi dedicati al benessere e alla cura delle relazioni comunitarie.” afferma l’Amministrazione comunale. “Vogliamo creare punti di riferimento vicini e accessibili, capaci di offrire servizi, ascolto e orientamento, anche in chiave preventiva”