Rimini, investimenti per fermate bus accessibili: partono i lavori a Santa Giustina e Canonica

La Giunta comunale ha approvato recentemente il progetto esecutivo per un importo totale di quasi 32mila euro

Prenderà il via nelle prossime settimane l’intervento di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle barriere architettoniche in tre fermate del bus a Santa Giustina e Canonica.

La Giunta comunale ha infatti approvato recentemente il progetto esecutivo per un importo totale di quasi 32mila euro. I primi a partire, lunedì 1° settembre, saranno i lavori alla fermata lungo la via Emilia, nel tratto compreso tra le vie Pedrizzo e Ferrari: qui sono previste la demolizione parziale dei marciapiedi per la realizzazione delle rampe e l’installazione di pavimentazione tattile che rendono accessibile il collegamento con la pista ciclabile di Santa Giustina. A questo intervento, la società Patrimonio mobilità della Provincia di Rimini aggiungerà la sostituzione della pensilina con un modello più stretto, che consentirà di lasciare spazio libero sul marciapiede per consentire il transito delle carrozzine dei disabili motori.

Sempre all’inizio dell’autunno prenderanno avvio anche i lavori di riqualificazione di due fermate in via Bionda, nel tratto compreso tra le vie dell’Albana e Cecchi. Nel lato della strada in direzione capoluogo-Canonica è previsto lo spostamento della fermata nel tratto asfaltato del marciapiede e la realizzazione di due rampe, la sistemazione dei tratti ammalorati dell’asfalto e la realizzazione di aiuole. Dall’altro lato della strada, in direzione Canonica-Santarcangelo, verranno rimosse pensilina e sedute, sistemata la pavimentazione della banchina stradale, realizzata una nuova piattaforma di fermata lunga 10 metri dotata di rampa accessibile e con altezza uguale alla pedana dell’autobus. Anche in questo caso, l’installazione della nuova pensilina sarà a cura di Pmr. Per entrambe le fermate è prevista la realizzazione della pavimentazione tattile.

Entrambi gli interventi, approvati recentemente dalla Giunta comunale, sono finanziati con i fondi della Regione Emilia-Romagna ed erogati dall’Agenzia Mobilità Romagnola che, nell’ambito dei contributi per la riqualificazione del trasporto pubblico locale, ha assegnato al Comune di Santarcangelo circa 57mila euro.

La somma complessiva servirà a finanziare, oltre alle opere a Canonica e Santa Giustina, anche l’intervento di riqualificazione di due fermate lungo la Marecchiese a Sant’Ermete, per il quale l’Amministrazione comunale ha già richiesto ad Anas l’autorizzazione. Il progetto per la messa in sicurezza di due fermate nei pressi dell’incrocio con via Trasversale Marecchia prevede infatti di intervenire sulle banchine stradali di proprietà di Anas per poter realizzare il prolungamento degli attuali marciapiedi con un miglioramento dell’accessibilità e l'installazione sia di pavimentazione tattile che di una pensilina sul lato verso Sant’Ermete di via Marecchiese.