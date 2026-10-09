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Rimini, investita in bici dopo la rotonda: ricoverata al Bufalini di Cesena

L'incidente è avvenuto in via Melucci

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
09 ottobre 2026 13:39
Rimini, investita in bici dopo la rotonda: ricoverata al Bufalini di Cesena - Il momento dei soccorsi
Il momento dei soccorsi
Rimini
Cronaca
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Un incidente stradale è avvenuto questa mattina (9 ottobre), alle 12.30, in via Melucci a Rimini. Un'anziana in sella a una bicicletta è stata investita: sanguinante, ha riportato contusioni che hanno richiesto accertamenti in ospedale. Il personale del 118 intervenuto ne ha disposto il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. Dai primi riscontri la donna stava attraversando le strisce pedonali - la segnaletica consente l'attraversamento rimanendo in sella alle bici - quando è stata investita da un camioncino Iveco che era appena uscito dalla rotonda e che viaggiava in direzione Riccione-Rimini. I rilievi del sinistro affidati alla Polizia Locale.

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