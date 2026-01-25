Rimini: invia immagini hard della ex al nuovo compagno. Accusato un 41enne

Un "piano" per rovinare la nuova relazione della ex compagna

Un 41enne riminese è stato accusato di aver diffuso un' immagine sessualmente esplicita della ex compagna. L'azione sarebbe stata compiuta per vendicarsi della fine della loro relazione. Per questo motivo, gli viene contestata anche l'aggravante di essere stato legato sentimentalmente alla donna. Lo riporta Corriere Romagna.

Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe inviato all'attuale compagno della donna un fotogramma di un video in cui la ragazza si mostrava nuda e in atteggiamenti sessualmente espliciti. Insieme all'immagine, gli avrebbe inviato anche un messaggio in cui, fingendosi un amico del presunto amante, gli rivelava che lei lo stava tradendo.

I carabinieri sono riusciti a risalire all'autore del profilo. Il 41enne avrebbe ottenuto quelle immagini attraverso degli screenshot scattati durante una videochiamata realizzata quando stavano ancora insieme, utilizzandoli ora per rovinare la nuova relazione della ex.

Al termine delle indagini, scattate dopo la denuncia presentata nel marzo scorso ai carabinieri dalla 36enne, il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo. La richiesta sarà discussa in udienza preliminare davanti al gup il prossimo 4 marzo.