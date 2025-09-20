Rimini: irrompe in tabaccheria, arrestato mentre grattava i gratta e vinci

È stato arrestato il presunto autore del furto con spaccata avvenuto nella notte tra il 18 e 19 settembre presso una tabaccheria di via Saffi a Rimini

La Polizia di Stato ha arrestato il presunto autore del furto con spaccata commesso nella notte tra il 18 e 19 settembre presso una tabaccheria di via Saffi a Rimini. L’individuo è stato identificato a seguito dell’intervento congiunto di Volanti e Squadra Mobile.

Dalle prime verifiche sul posto, gli investigatori hanno capito che un uomo, con il volto coperto, ha divelto un tombino dalla strada e lo ha scagliato contro la vetrata della tabaccheria, distruggendola, per poi entrare nel locale e prelevare tutto il denaro presente in cassa e numerose schede di gratta e vinci.

Sulla base dei primi riscontri acquisiti, le ricerche degli uomini dell’Antirapina della Squadra Mobile si sono subito concentrate su di un uomo noto alle forze dell’ordine per essere stato protagonista in passato di episodi simili e, soprattutto, per essere indiziato in alcuni recenti reati a Rimini.

Lo stesso, inoltre, era stato deferito dagli investigatori nella stessa giornata per un altro reato e, per quanto riguarda l’abbigliamento, corrispondeva in taluni capi a quello indossato dall’uomo ripreso dalle telecamere della tabaccheria.

A seguito delle informazioni acquisite, essendo l’uomo senza fissa dimora, gli investigatori si sono recati a Corpolò, frazione di Rimini, dove risultava domiciliato e, dopo essere entrati nella sua abitazione, lo hanno trovato intento a grattare alcuni gratta e vinci, oltre a detenere circa 1000 euro in contanti sul tavolino.

Le successive verifiche hanno confermato la tesi iniziale: i numeri di serie dei gratta e vinci ritrovati erano gli stessi di quelli sottratti alla tabaccheria, mentre numerosi biglietti erano già “grattati” in un cassonetto vicino al luogo del furto e altri, vincenti, erano stati cambiati in alcune tabaccherie di Rimini e poi sequestrati, per un totale di circa altri 1000 euro.

Alla luce dei numerosi precedenti e dell’elevata pericolosità sociale, corroborata dai reati per i quali l’uomo è stato recentemente indagato, il trentacinquenne è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e accompagnato presso la Casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.