Rimini ko al Neri: il Lunano passa con Carta al 30’ della ripresa

Il Rimini cade in casa nel quarto test match in vista del campionato. Decide un gol di Carta al 30’ del secondo tempo. Al Neri festeggia il Lunano

Rimini: Pollini (1 st Roberto), Fabbri (1st Ciavatta), Nava (1 st Bellavista), Maggioli (1st Carnesecchi), Magnanini (1 st Moricoli), Zannoni, (1 st Malavasi, Zannoni 33’ st) De Angelis (1 st Pasquini), Nisi (1 st Bertani), Piazze, Carmon (1 st Vitucci), Cicarevic (1 st Ammora) All Gadda

Lunano: Pagliaroni, Arcangeli (7 st Bennati), Olivi, Nobili, Notariale, Kolpachkov (7 st Di Pollina), Carta, Kalombo (21 st Franca), Peroni, (Zazzeroni 35’ st) Conti, Altobello All Manfredini

Il primo squillo della gara è all’11’, quando Cicarevic disegna una traiettoria a giro che costringe alla parata Pagliaroni. Dopo una lunga fase di studio, è ancora il piede di Cicarevic a ispirare la seconda occasione di marca biancorossa. Al 23’ il traversone tagliato del numero 10, su cui Carmona non arriva, esce di poco a lato. Il Rimini fatica a trovare sbocchi, con il Lunano molto chiuso, ma al 31’ arriva un’altra opportunità. Dopo una discesa sulla fascia di Fabbri, il doppio tentativo, del già citato trequartista montenegrino di Gadda di piede e poi di Piazze, di testa, vengono respinti dalla difesa del Lunano. La catena di destra biancorossa funziona bene, un altro cross di Fabbri, al 39’, trova Carmona, che però impatta debolmente e la palla scivola fuori. La prima giocata biancorossa della ripresa nasce ancora una volta dal movimento palla degli uomini di Gadda. Al 17’ Moricoli va al cross, ma Piazze gira troppo debolmente tra le braccia di Pagliaroni, dopo una serie di palleggi. Alla prima vera occasione è il Lunano a passare in vantaggio al 30’. Dopo un cross di Franca, il pallone arriva al limite dell’area, sul piede di Carta. Il numero 8 di Manfredini lascia partire un tiro che su insacca alle spalle di Roberto. 1-0 per il Lunano. Gli ospiti hanno anche la palla del raddoppio in contropiede. Al 42’, Carta innesca Zazzeroni. Il diagonale del numero 18 sibila di poco a lato. Il Rimini ci prova con voglia ma non riesce a creare i presupposti per il gol. Al Neri passa il Lunano.