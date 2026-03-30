Rimini, la carica del Paganello per le vacanze di Pasqua: ecco gli eventi in città

Una Pasqua di primavera tra cultura, sport e tradizione: tutti gli appuntamenti a Rimini fino al 7 aprile

Per la settimana di Pasqua, Rimini propone una serie di eventi che spaziano dallo sport agli eventi dedicati al cibo di strada, dai tour in città ai Musei aperti, dai mercatini ai Parchi tematici della Riviera Romagnola.

Si parte dal rito collettivo che a Rimini è sinonimo di vacanza pasquali: dal 4 al 6 aprile si tiene il Paganello, torneo internazionale di Beach Ultimate frisbee che si svolge sulla spiaggia di Marina Centro. L'evento, che quest'anno adotta il tema "Conspiracy", vede squadre da tutto il mondo sfidarsi in partite e gare fino alle finali del lunedì. La manifestazione celebra il fair play e la passione sportiva, e trasforma la spiaggia in un vero e proprio palcoscenico di sport e spettacolo.

Sul fronte gastronomico, il Parco Marecchia accoglie dal 3 al 6 aprile lo Streeat Food Truck Festival, una manifestazione dedicata alla cultura del cibo di strada artigianale con una selezione di prodotti locali e nazionali.

La tradizione pasquale si divide tra la dimensione spirituale e quella conviviale. La sera del Venerdì Santo (3 aprile) si tiene la tradizionale Via Crucis, un percorso di spiritualità organizzato dall'Associazione "Amici di CL" che si snoda dall'Arena Francesca da Rimini fino al Tempio Malatestiano. Il Lunedì di Pasqua (6 aprile) torna invece il Somar Lungo, una biciclettata che collega Marina Centro al Santuario delle Grazie a Covignano: una gita fuori porta, che ha origini antichissime. L'iniziativa prevede racconti sulla storia locale e si conclude con un momento di convivialità.



L’offerta culturale si concentra in diversi luoghi della città con proposte di cultura, cinema, musica e teatro.

Durante i giorni festivi, i poli culturali di Rimini, come il Fellini Museum, il Museo della Città e il Teatro Galli, restano aperti con collezioni, mostre e visite guidate. Il Lunedì di Pasqua sono previsti percorsi specifici alla scoperta di Castel Sismondo e della storia del Teatro ottocentesco (ore 11, previa prenotazione), mentre sabato 4 e lunedì 6 aprile sono previste delle visite guidate che spiegano il percorso espositivo della mostra Riviera Dream Vision, ospitata ai Palazzi dell’Arte che celebra i 75 anni della moda romagnola attraverso un viaggio multimediale tra capi iconici e realtà aumentata. Il genio di Federico Fellini è invece protagonista al Palazzo del Fulgor con due esposizioni prorogate fino al 6 aprile: La musica di Fellini e Le magie di Federico Fellini, che approfondiscono l'universo del regista riminese tra dischi rari e scatti fotografici d'archivio di Deborah Beer. All'Ala Isotta di Castel Sismondo prosegue, inoltre, fino al 6 aprile It’s All True, la personale di Dario Campana, a cura di Patrizia Pacia, realizzata in collaborazione con il Collettivo Primo Piano e arricchita dalle videoinstallazioni di Leonardo Gasperoni e Lorenzo Muccioli



Durante la settimana la Cineteca comunale ospita gli incontri dal titolo Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci, dove si esplorano i mestieri del cinema accompagnati da immagini, clip e fotografie, offrendo un viaggio appassionante tra segreti e curiosità: dalla sceneggiatura ai costumi, dalla coreografia alla musica. In particolare, il 31 marzo si approfondiscono i costumi e il trucco nel cinema, mentre il 7 aprile si spiega come la danza e la coreografia siano elementi fondamentali, protagonisti anche nelle scene dei film di Fellini.

Il focus sul cinema continua con le consuete rassegne cinematografiche presso il Cinema Fulgor.



Il programma teatrale propone inoltre "Lettere a Bernini", che ripercorre un intenso momento di confronto tra il grande artista e la sua epoca, in un drammaturgico monologo ambientato nel Seicento, ma con uno sguardo che parla anche dei tempi moderni (2 aprile al Teatro Galli). Lo spettacolo è inserito nel progetto "Teatro no limits" con audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti.



Il 1° aprile al Teatro degli Atti va in scena un concerto che unisce jazz e musica classica, con un quartetto spagnolo-danese e l'orchestra d'archi del Conservatorio Maderna Lettimi, in collaborazione con Rimini Jazz Club. La serata ruota attorno all'esecuzione di Focus di Eddie Sauter, reinterpretata dal quartetto in una versione arricchita, creando un affascinante incontro tra i due generi. L'evento mette in luce giovani talenti, unendo tradizione e innovazione musicale in un'unica esperienza.

Per la rassegna Libri da queste parti, dedicata alla presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga, venerdì 3 aprile sarà ospite alla Sala della Cineteca Comunale Marino Bonizzato, in dialogo con Marco Moretti e Moreno Neri e letture di Angelo Trezza.

Nei giorni di festa a Rimini si può passeggiare tra le bancarelle della mostra mercato Artigiani al Centro, che si tiene il 5 e 6 aprile in piazza Tre Martiri. Qui, artigiani e creativi presentano pezzi unici fatti a mano con materiali come legno, metallo, tessuti e argilla, offrendo un’occasione per scoprire e acquistare oggetti di design e di arte contemporanea.

Per i più piccoli, giovedì 2 aprile, il Palazzo del Fulgor ospita "Giocolieri di carta", un laboratorio per bambini curato da Patrizia Magnani per il Fellini Museum. L'attività propone un percorso creativo tra il mondo di Federico Fellini e l'arte di Toulouse-Lautrec, dove i partecipanti potranno dare vita a figure del circo e mondi fantastici.

Laboratori aperti a tutti si possono trovare all’ex cinema Astoria con eventi che spaziano dalla danza al teatro, dalla creatività e alla musica. Sabato 4 aprile viene proposto l’opening act dei Fouché e Bocca, una serata per gli amanti della musica dal vivo e della scena indipendente in un connubio di suoni energici e un’atmosfera dedicata alla scoperta di nuovi talenti.

Durante la settimana è possibile partecipare anche agli incontri informativi sui temi della salute e della genitorialità, mentre ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.