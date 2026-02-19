Rimini, la Cgil protesta davanti alla mostra della moda: "Nel contempo Aeffe licenzia i lavoratori"

La mostra celebra la creatività della moda, il sindacato accende i riflettori sui posti di lavoro persi

Oggi una delegazione della Cgil ha effettuato un presidio in piazza Cavour, in contemporanea con la conferenza stampa di apertura di “Riviera Dream Vision”: Itinerari di moda. Storie, Codici, Immaginari”, esposizione presso i palazzi dell’Arte di Rimini. Un'iniziativa di protesta nei confronti di Aeffe, la nota azienda che recentemente è balzata agli onori della cronaca per i licenziamenti disposti, in quanto la mostra è dedicata al racconto del distretto della moda romagnola dagli anni '50 a oggi. "Il timore è quello di trovarsi di fronte a una mostra che parla di un passato, quello della creatività e dell’artigianalità delle lavoratrici riminesi, mentre l’azienda Aeffe in questo pesante processo di riorganizzazione non sembra voler investire nel nostro territorio. Il contrasto è stridente e non poteva essere taciuto. Auguriamo il meglio a questa esposizione, nella certezza che negli occhi di visiterà la mostra ci saranno anche i volti e gli sguardi di chi perde il lavoro a causa di politiche aziendali spietate", attacca la Cgil in una nota.