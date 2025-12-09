Rimini, "La Coppia al Centro" si merita una standing ovation: arte, scienze e spirito a teatro

L'innovativo talk show promosso da Ama e CreArTe è stato un viaggio e percorso sensoriale apprezzato dal pubblico

Domenica (7 dicembre 2025) il Teatro degli Atti di Rimini ha registrato un successo clamoroso, culminato in una standing ovation da parte del pubblico, per l'innovativo Spettacolo Talk Show "La Coppia al Centro". L'iniziativa, promossa e organizzata da Ama e CreArTe è stata un vero e proprio viaggio e percorso sensoriale. L'ideazione, frutto della mente poliedrica e multisfaccettata di Roberta Pontrandolfo (Ideatrice e Regista), ha saputo fondere arte, multidisciplinarità e scienza in un senso globale, restituendo al pubblico un'esperienza davvero magica. L'evento ha preso il via su una dimensione spirituale e viscerale attraverso le performance dei ballerini dell'Accademia di Danza Antonella Bartolacci. Le performance date dall'assolo emozionale di Chiara D'Angelo e il duo di Neo Sapori e Caitlin Pompili, hanno trasmesso al pubblico vibrazioni profonde. L'atmosfera è stata esaltata dalla Mostra Algoritmica della Visual Artist Giovanna Del Magno. I suoi video, realizzati con tecniche legate all'Intelligenza Artificiale, hanno restituito un ambiente immersivo. Due momenti hanno particolarmente definito l'atmosfera: il principio del Sacro Femminino legato alla terra, rappresentato dalla regista che è stata trasformata, per l'occasione in una scultura vivente e una suggestiva evoluzione matematica in cui la coppia e i concetti numerici si sono fusi in un'unica entità dinamica, simboleggiando la dimensione dell'Uno. ​Il dialogo, moderato da Roberta Pontrandolfo e co-presentato da Teresio Troll, ha visto la partecipazione di relatori di grande spessore: Chiara Giacomoni (Docente di Analisi Matematica all'Università di San Marino), Maurizio Bargiacchi (Mental & Life Coach), Thierry Bianchi (Scrittore)m Iuliana Petricariu (Esperta Legale).

L'elemento a sorpresa è stato svelato quando i celebri gemelli Fabrizio e Francesco Ceccarelli, scoperti da Chiambretti sono entrati in scena. I due hanno recitato all'unisono una toccante poesia in dialetto romagnolo, "La Vendemmia" di Giuliana Rocchi. La loro partecipazione si è conclusa in modo memorabile sulle note di Blue Moon, cantata dai gemelli stessi, sulle quali i relatori e i presentatori si sono esibiti in un ballo di coppia coinvolgente e commovente. La platea ha risposto con entusiasmo corale, tributando una lunga standing ovation. Numerosi spettatori hanno commentato di aver trovato lo spettacolo come un "quadro fluttuante" e, dato il senso di magia , conoscenza e coinvolgimento, molti hanno espresso il desiderio di "restare ancora", a testimonianza della straordinaria riuscita del percorso ideato da Pontrandolfo. L'evento si è concluso in un clima natalizio con il brindisi offerto da Enoteca Il Vicolo e La Piada Fritta di Il Panaro. Gli organizzatori ringraziano tutti i sostenitori che hanno reso possibile il progetto: Riviera Banca (che sostiene il progetto per il secondo anno), Ama, CreArTe, Isolpav, Enoteca Il Vicolo, Incantesimo Studio e l'Associazione Nonno Mino.