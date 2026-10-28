Calcio Eccellenza girone B Rimini, la marcia riprende: manita al Pietracuta (5-0) e Imolese affondata dalla Fratta Terme

I biancorossi la sbloccano subito con Cicarevic, al 22' autorete di Rivi, poi segnano Vitucci, Carlini e Piazze

Rimini - Pietracuta 5-0

RIMINI (4-3-2-1): Roberto - A.Fabbri, Bellavista, Magnanini (19' st Carnesecchi), Moricoli (33' st Ciavatta) - Pasquini (24' st Mwape), Nisi, Zannoni - Carlini, Cicarevic (16' st Bertani) - Vitucci (34' st Piazze). A disp.: Pollini, Ammora, Nava, Carmona. All.: Gadda.



PIETRACUTA (4-2-3-1): Mattei - Guidi, Tiraferri, Bellucci, Galassi - Fi.Fabbri (27' st Alessi), Zanni - Sapori (19' st Cuomo), Sensoli (13' st Proverbio), Bernardi (9' st Gessaroli) - Rivi. A disp.: Battistini, Celli, Domeniconi, Pacini, Marinucci. All.: Fregnani.



ARBITRO: Palombo di Ravenna.

RETI: 9' pt Cicarevic, 22' pt Rivi (aut.), 1' st Vitucci, 13' st Carlini, 42' st Piazze.

AMMONITI: Sensoli, Pasquini, Sapori.

RIMINI Il Rimini, dopo aver inciampato con il Sanpaimola, riprende a marciare a gonfie vele: prima l'autoritaria vittoria sul campo dell'Imolese, questa sera un convincente 5 a 0 rifilato al Pietracuta, sceso in campo con una formazione rimaneggiata, un leitmotiv di questa stagione per i rossoblù. I biancorossi, invece, mantengono 6 punti di vantaggio sul Castenaso, ma lasciano l'Imolese a -9: i rossoblù sono crollati sul campo della Fratta Terme (4-1), forse pagando dazio dal punto di vista psicologico alla sconfitta di domenica scorsa. Questa sera, al Rimini, sono invece bastati nove minuti per sbloccarla, grazie a un tap-in di Cicarevic. Il raddoppio al 22', sugli sviluppi di un angolo, con uno sfortunato autogol di Rivi. Lo stesso Rivi ha firmato l'unico tiro in porta del primo tempo della sua squadra, un colpo di testa facilmente parato da Roberto, poi è stato Zannoni al 34' a sfiorare il gol dell'ex, con salvataggio sulla linea da parte della difesa ospite. Al 43' Vitucci vicino al tris, tiro respinto dal palo, il tap-in di Pasquini viene respinto sulla linea, poi terzo tentativo di Carlini, ma il tiro a giro è alto. Ai biancorossi bastano pochi secondi dopo il fischio di inizio ripresa per chiudere definitivamente la contesa: segna Vitucci, correggendo un tiro di Carlini, poi al 58' lo stesso Carlini firma il poker con la complicità del portiere. Nel finale arriva la manita a firma Piazze. Domenica si torna in campo: l'avversario sarà una Fratta Terme in forma. Ma questo Rimini non deve temere nessuno: la partita con il Sanpaimola deve essere un monito per evitare distrazioni, ma in categoria non c'è squadra che possa competere, per qualità e quantità della rosa.



