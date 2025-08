Rimini, la Nuova Ricerca regala alla città una serata in musica

Sul palco di piazzale Fellini Jenny Rospo e Freddy Martin con la band Extra Pop. Chiusura col dj show di Claudio Cecchetto

È Rimini Amorosa il titolo dell’evento estivo che la Clinica Nuova Ricerca offre gratuitamente alla città e ai turisti. La serata ad ingresso gratuito è in programma lunedì 4 agosto, dalle 20.30 in piazzale Fellini e col patrocinio del Comune di Rimini. In passato erano state dedicati spettacoli a Fred Buscaglione, al boom delle discoteche, al mito di Secondo Casadei, alla riminesità e alla nascita degli stabilimenti balneari. Il format resta identico: musica e racconti insieme per descrivere i tratti della città e il carattere dei suoi abitanti.

“Viviamo in una città che corre veloce, anticipa tendenze, calamita interesse e produce incontri e relazioni per dodici mesi l’anno – spiega il patron di Nuova Ricerca. Giorgio Celli – Le nostre serate provano a ricordare da dove nasce tutto ciò con la musica e i racconti”.

Rimini Amorosa avrà una colonna sonora con le grandi canzoni d’amore e sul palco saliranno la cantante Jenny Rospo e il suo compagno Freddy Martin, che arriveranno direttamente da Tenerife per aggiungere una serata tutta dedicata a Rimini. La band sarà quella degli Extra Pop diretta da Stefano Zani, mentre i racconti saranno a cura di Cesare Trevisani. A chiudere la serata ci sarà un dj show di Claudio Cecchetto, impegnato nella sua tournee estiva e che lunedì sera sarà a Rimini in piazzale Fellini.