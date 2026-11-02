Rimini, la Polizia commemora i caduti con una cerimonia in Questura e una Messa
Deposta una corona d’alloro alla lapide in memoria dei caduti della Polizia di Stato. Alla celebrazione religiosa presenti le autorità, i familiari delle vittime e il personale della Polizia
Per la Commemorazione dei defunti, quest’anno la Santa Messa è stata celebrata nella Chiesa Gesù Nostro Riconciliazione di Rimini in memoria dei caduti della Polizia di Stato.
La cerimonia religiosa è stata officiata dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Paolo Carlin, alla presenza del Vicario del Prefetto Patrizia Claudia DE ANGELIS, del Questore di Rimini Dott. Ivo MORELLI, dei familiari delle vittime, dei poliziotti, del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura, delle specialità della Polizia di Stato della Provincia, con l’intervento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e delle Organizzazioni Sindacali.
Prima della celebrazione liturgica, si è tenuta la cerimonia di deposizione della corona di alloro alla lapide ai “Caduti della Polizia di Stato”, presso l’atrio di ingresso della Questura.