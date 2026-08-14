Rimini, la rissa costa 7 giorni di sospensione a un locale di viale Vespucci

Tra i feriti anche un uomo, ricoverato in ospedale e dimesso con una prognosi di 22 giorni

Continua la linea dura della Questura di Rimini, che ha dato esecuzione a un nuovo provvedimento di sospensione, per sette giorni, dell'attività di un locale. Nella fattispecie, il provvedimento ha riguardato un locale di viale Vespucci, a seguito di una rissa tra più persone, avvenuta nella notte del 2 agosto. All'arrivo della Polizia, davanti all'ingresso dell'esercizio, era stato trovato un uomo con ferite da armi da taglio, poi ricoverato in ospedale a Cesena e dimesso con prognosi di 22 giorni. Altre persone erano rimaste ferite, una estranea alla rissa, colpita al piede da frammenti di vetro, più un giovane con ferite da taglio al volto e alla testa, entrambi portati all'ospedale Infermi di Rimini. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, attraverso testimonianze e filmati di smartphone, realizzati da clienti e messi a disposizione dalla gestione, la rissa è scoppiata all'interno del locale.

Al gestore sono state fatte inoltre delle contestazioni: per mancata adesione alle misure di prevenzione previste dalle linee guida del Ministero dell’Interno, recepite dalla Prefettura di Rimini, a causa dell'assenza di un sistema di videosorveglianza e della mancata affissione del codice di condotta dell’avventore.

"La gravità dei fatti, il numero delle persone coinvolte, l’utilizzo di bottiglie di vetro e coltelli, la pluralità dei feriti e la necessità di plurimi interventi sanitari hanno evidenziato una situazione di concreto e attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, direttamente collegata all’attività del locale e alle sue immediate adiacenze", si legge in una nota della Questura. "L’intervento - chiosa la nota - si inserisce nel più ampio quadro dei servizi disposti dalla Questura di Rimini per il controllo dei pubblici esercizi e la tutela della sicurezza della collettività".