Rimini, la società Fattore Comune festeggia 7 anni: fatturato e collaboratori raddoppiati

Festa in spiaggia ieri sera (venerdì 1° agosto), per Fattor Comune, che ha spento 7 candeline con un aperitivo al Chiringuito Casita 60 di Rimini, insieme ai partner, ai collaboratori e agli amici. Da festeggiare non c’era solo il compleanno della società benefit, nata il 1 agosto 2018, ma anche l’importante crescita del fatturato che, a fine luglio 2025 è raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2024 e ha già raggiunto la cifra complessiva del 2024: 250.000 euro. “Siamo molto soddisfatti della crescita che stiamo avendo - sottolinea Gianluca Metalli, Ceo di Fattor Comune - soprattutto perché, da un lato dimostra che il nostro modello di business funziona, dall’altro perché è armonica con la crescita dei portatori di interesse e della nostra community. Questo risultato è il frutto della realizzazione di innumerevoli progetti per aiutare i giovani studenti ad entrare nel mondo del lavoro, per formare i riminesi al corretto uso del digitale e per far crescere le imprese in ambito tecnologico e con l'introduzione dell’Intelligenza Artificiale nei processi”.

Per far fronte in modo adeguato alla crescita e ai nuovi progetti, raddoppia anche il numero dei collaboratori coinvolti, che passano dai 5 del 2024 ai 10 di oggi.

La festa di ieri è stata anche occasione per celebrare il primo anno di Abbiamo sempre fatto così, il podcast condotto dal Co-Founder di Fattor Comune Diego De Simone, disponibile sui canali Youtube e Spotify. Giunto al suo 20 episodio, il programma racconta storie di cambiamento e innovazione e ha l’obiettivo di aiutare giovani e professionisti nel loro approccio al mondo del lavoro, alla tecnologia e al cambiamento costante che ci troviamo ad affrontare. Tra gli ospiti di rilievo del podcast anche la scrittrice, autrice e comica Arianna Porcelli Safonov, Maria Letizia Guerra, docente all’Università di Bologna e numerosi imprenditori e manager: Alessia Valducci, Cristiana Scelza, Luciano Balbo, Francesco Amati, Alessandro Bonaccorsi, Stelio Verzera, Francesco Conserva, Mirko Ricchi, Carlotta Santolini, Ugo Mendes Donelli, Beppe Carrella, Sylvie Bollini, Marco Ramilli, Andrea Mattioli e la campionessa olimpica Alessandra Perilli. Pubblicato anche su Spotify, vanta più di 35.000 visualizzazioni solo sul canale YouTube di Fattor Comune, più di 50.000 interazioni sui social e oltre 25 ore di contenuti.