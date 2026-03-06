Rimini, la spiaggia libera diventa arena sportiva con il Riva Beach Festival

Dal 1° al 3 maggio un torneo di beach volley, campo principale la spiaggia libera di piazzale Boscovich

Dal 1 al 3 maggio 2026 la spiaggia libera di piazzale Boscovich di Rimini ospiterà la prima edizione del Riva Beach Festival, un evento che unisce sport, musica e intrattenimento e che punta a diventare uno degli appuntamenti di apertura della stagione estiva in Riviera.

Il festival sarà caratterizzato da un grande torneo di beach volley aperto ad atleti e appassionati provenienti da tutta Italia, con 27 campi da gioco e un campo centrale dedicato alle finali e agli eventi principali.

Accanto alle competizioni sportive, il programma prevede area food, bar, DJ set e momenti di intrattenimento serale, trasformando la spiaggia in un punto di incontro per sportivi, cittadini e turisti.

Il Riva Beach Festival è organizzato da Gianluca Montebelli titolare della By Zulù Events 2.0, insieme a Simone Fantini ed Enrico Febo, con la collaborazione di Elena Marchetti, Alice Bronzetti e Federica Sapignoli.

L’obiettivo degli organizzatori è creare "un evento capace di unire sport, socialità e valorizzazione del territorio, diventando negli anni un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di Rimini."