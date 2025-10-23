Rimini, "La statua di Giulio Cesare abbandonata e al buio": Renzi sollecita interventi

La statua di piazza Tre Martiri al centro del dibattito

La copia della statua di Giulio Cesare (l'originale è sottoposta a restauro) in piazza Tre Martiri "è avvolta dal buio nelle ore serali e notturne, difficilmente visibile ai cittadini e turisti per la mancanza di illuminazione". Così Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che lamenta disinteresse dell'amministrazione comunale verso la statua, "abbandonata e priva di interventi di manutenzione".

Nell'ultimo consiglio comunale Renzi ha ribadito le sue richieste legate alla statua, da un'adeguata illuminazione alla collocazione di una targa: "per ricordare l’eccezionale fatto storico, avvenuto nel 49 a.C. a Rimini, proprio in questa piazza, all’epoca Foro Romano, quando Giulio Cesare tenne il discorso ai legionari, dopo aver varcato il fiume Rubicone, pronunciando la celebre frase alea iacta est, il dado è tratto, per poi marciare alla conquista di Roma e fondare l’Impero Romano".

"Riteniamo importante valorizzare adeguatamente tale statua, ricordando un’importante pagina di storia, della nostra città e delle nostre radici", chiosa il consigliere di Fratelli d'Italia.