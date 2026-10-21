Rimini, “La Traviata” di Verdi chiude la stagione lirica del Teatro Galli

Due recite il 23 e 25 ottobre, con la seconda in diretta streaming. Il nuovo allestimento firmato da Andrea Bernard rilegge la tragica storia di Violetta e Alfredo in chiave contemporanea

È 'La Traviata' di Giuseppe Verdi a chiudere la stagione lirica del Teatro Galli di Rimini, con due recite in programma il 23 e il 25 ottobre. La seconda sarà trasmessa in diretta sul portale Opera Streaming. L'opera, nel nuovo allestimento firmato da Andrea Bernard, ripropone la vicenda di Violetta e Alfredo, una delle storie d'amore più celebri e tragiche della storia del melodramma.

Rappresentato per la prima volta nel 1853 al Teatro La Fenice di Venezia, il capolavoro verdiano, su libretto di Francesco Maria Piave, conserva intatta la propria attualità. Al centro, il sacrificio di una donna che rinuncia alla vita da cortigiana per amore, ma è costretta a separarsi da Alfredo quando il padre di lui, Germont, interviene per salvaguardare il prestigio della famiglia. L'umiliazione pubblica, il perdono e la malattia che conduce Violetta alla morte scandiscono una vicenda in cui i sentimenti si scontrano con le convenzioni sociali.

La rilettura di Andrea Bernard mette al centro la protagonista, ritratta come una donna contemporanea, sola ed esposta al giudizio di una società che la ammira e al tempo stesso la sfrutta. Attraverso la sua storia, la regia indaga le ipocrisie di un sistema maschilista ed egoista, nel quale Alfredo rappresenta la possibilità, fragile e incompiuta, di un destino diverso. Sul podio Jacopo Brusa dirige l'Orchestra Filarmonica Italiana, con il Coro Colsper preparato da Andrea Bianchi. Nei ruoli principali Elisa Verzier interpreta Violetta, Matteo Falcier è Alfredo e Giuseppe Altomare veste i panni di Germont. 'La Traviata', tra le opere più rappresentate al mondo, torna così a interrogare il pubblico sul prezzo imposto alle donne che cercano libertà e autodeterminazione.