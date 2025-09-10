Altarimini

Rimini, l'agente anti scippo fa 173: sventato furto sull'autobus della linea 11

Il derubato è un 79enne Carabiniere in pensione, in vacanza a Rimini. Vagnini recupera il denaro e fa denunciare tre persone

A cura di Riccardo Giannini Redazione
10 settembre 2025 08:49
Rimini, l'agente anti scippo fa 173: sventato furto sull'autobus della linea 11 - Mauro Vagnini, l'agente anti scippo
Mauro Vagnini, l'agente anti scippo
Cronaca
Condividi

Mauro Vagnini non ha il costume da supereroe, ha un elevato senso del dovere esercitato nel ruolo di sovrintendente capo della Polizia Penitenziaria ed è l'incubo dei borseggiatori: in quasi 20 anni, ha sventato 173 furti, tra scippi e borseggi. L'ultimo episodio è avvenuto nella mattinata di sabato scorso (6 settembre): un 79enne in vacanza a Rimini è stato derubato su un autobus della linea 11 da un gruppo di 4 persone, 2 uomini e 2 donne. In particolare una delle due donne è riuscita a sfilare il portafoglio dalle tasche del 79enne, un Carabiniere in pensione. Vagnini ha però visto i 4 mentre si spartivano il denaro nella pensilina della fermata dell'autobus: è intervenuto, bloccando i due uomini e una delle donne, recuperando denaro, bancomat e portafoglio, poi restituiti al turista. Sul posto è così intervenuta anche una pattuglia della Polizia, che ha identificato e denunciato un 60enne, un 65enne e una 34enne, tutti italiani, quest'ultima residente a Rimini.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini