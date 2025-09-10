Rimini, l'agente anti scippo fa 173: sventato furto sull'autobus della linea 11

Il derubato è un 79enne Carabiniere in pensione, in vacanza a Rimini. Vagnini recupera il denaro e fa denunciare tre persone

Mauro Vagnini non ha il costume da supereroe, ha un elevato senso del dovere esercitato nel ruolo di sovrintendente capo della Polizia Penitenziaria ed è l'incubo dei borseggiatori: in quasi 20 anni, ha sventato 173 furti, tra scippi e borseggi. L'ultimo episodio è avvenuto nella mattinata di sabato scorso (6 settembre): un 79enne in vacanza a Rimini è stato derubato su un autobus della linea 11 da un gruppo di 4 persone, 2 uomini e 2 donne. In particolare una delle due donne è riuscita a sfilare il portafoglio dalle tasche del 79enne, un Carabiniere in pensione. Vagnini ha però visto i 4 mentre si spartivano il denaro nella pensilina della fermata dell'autobus: è intervenuto, bloccando i due uomini e una delle donne, recuperando denaro, bancomat e portafoglio, poi restituiti al turista. Sul posto è così intervenuta anche una pattuglia della Polizia, che ha identificato e denunciato un 60enne, un 65enne e una 34enne, tutti italiani, quest'ultima residente a Rimini.