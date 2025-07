Rimini lancia Ri3: una nuova rete d’imprese per un turismo più inclusivo e innovativo

Cinque stabilimenti balneari uniti per promuovere un modello imprenditoriale fondato su coesione sociale, diritti e sviluppo sostenibile

È stata presentata a Rimini "Ri3, Rete Imprese Innovative e Inclusive", un'iniziativa ambiziosa volta a promuovere un nuovo modello imprenditoriale per la Riviera Romagnola, fondato sui principi di inclusione e innovazione sociale.

La rete, nata su impulso dei cinque stabilimenti balneari aderenti al progetto (bagni 27, 112, 124, 128 e 133) e sostenuta dal Clust-Emilia Romagna Turismo della Regione Emilia-Romagna, si pone l'obiettivo di "creare un pool di imprese sensibili al cambiamento della società, in cui lo sviluppo sociale possa essere motore di progresso, innovazione e benessere sociale", come dichiarato da Stefano Mazzotti, Project Manager del Clust-Emilia Romagna Turismo Emilia-Romagna.

L'importanza strategica di Ri3 per il territorio è stata sottolineata da Emma Petitti, Consigliera Regionale, che ha definito il progetto"prezioso per la nostra Regione". La Consigliera Petitti ha evidenziato come i dati dimostrino chiaramente che "i territori più inclusivi sono anche quelli più prosperi", con un aumento del 61% di ricchezza rispetto alle aree meno inclusive. "L'inclusione non è un lusso, è un motore di sviluppo. È un investimento nel capitale umano, nella coesione sociale, nella libertà delle persone di essere sé stesse", ha aggiunto, ricordando l'impegno della Regione Emilia-Romagna contro le discriminazioni e a favore di un turismo Lgbtqia+ inclusivo. Ha infine ringraziato i promotori dell'iniziativa, in particolare Stefano Mazzotti, per la loro capacità di "costruire ponti tra le varie realtà e guardare con coraggio e innovazione al futuro".

Michele Colavito, Senior Project Manager del Clust-ER Turismo Emilia-Romagna, ha ribadito che Ri3 rappresenta un passo significativo per innovare la filiera turistica regionale, coinvolgendo già diverse imprese balneari di Rimini.

All'evento hanno partecipato anche Lucia Urcioli, Presidente di Edge, Leaders for Change, Chiara Bellini, Vicesindaca del Comune di Rimini, e Marco Tonti, Presidente Arcigay Rimini, i cui interventi hanno arricchito il dibattito con importanti spunti per lo sviluppo futuro della rete.