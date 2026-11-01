Rimini, l’arte dei fan di Vasco Rossi diventa solidarietà: consegnata la tela autografata dal rocker

L’opera collettiva, realizzata durante il Vasco Live 2026 e firmata anche da don Luigi Ciotti, è stata donata all’associazione Il Palloncino Rosso nell’ambito del progetto Greenrock 2026

Entra nella fase conclusiva il progetto sociale e artistico “Greenrock 2026!”, promosso da Coop Alleanza 3.0 e Live Nation in occasione del Vasco Live 2026.

Nella serata di ieri, sabato 31 ottobre, presso l’Ex Cinema Astoria di Rimini, è stata consegnata una delle opere d’arte collettive realizzate con la collaborazione di Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie.

Alla consegna hanno partecipato Sara Bianchi, presidente di zona Soci Rimini di Coop Alleanza 3.0, Elisa Giagnolini, referente dell’associazione Il Palloncino Rosso, e Arianna D'Angelo, referente di Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie.

La tela, creata con la partecipazione del pubblico durante la tappa di Rimini del Vasco Live 2026 e autografata da Vasco Rossi e don Luigi Ciotti, è stata consegnata all’associazione Il Palloncino Rosso presso l’Ex Cinema Astoria.

Le opere d’arte collettive hanno visto la luce durante le tappe del tour a Rimini, Ferrara, Bari, Ancona e Udine, quando il pubblico ha partecipato alla creazione di grandi tele presso lo stand di Coop Alleanza 3.0. Qui i fan di Vasco hanno lasciato un segno e un messaggio creativo sul tessuto, dando corpo a un’iniziativa che ha unito l’esperienza dello spettacolo a un gesto condiviso di partecipazione e responsabilità sociale.

Dopo la conclusione del tour, le opere sono state autografate da Vasco Rossi e don Luigi Ciotti e hanno iniziato il loro viaggio verso le destinazioni finali. Saranno donate alle città che hanno ospitato una tappa del tour e collocate in luoghi di accoglienza e aggregazione, soprattutto per i giovani, connessi alla musica e all’arte. Le tele rimarranno sui territori come testimonianza permanente di impegno civico e vicinanza alle comunità locali.

Sull’iniziativa, il presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Trombone, ha dichiarato: «La consegna di queste opere chiude il cerchio di un’iniziativa che ci ha visti collaborare con Libera, assieme alla quale abbiamo individuato le realtà destinate a ricevere le tele create durante i concerti di Vasco. All’artista e all’associazione vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per averci consentito di essere parte di un’iniziativa che rimarrà sul territorio e lascerà una testimonianza concreta di due valori, partecipazione e legalità, che guidano tutto il nostro operato».