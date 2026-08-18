Rimini, l'assessore Morolli porta i saluti a nonna Carla: 100 anni festeggiati sulla spiaggia

La donna, milanese, dal 2004 viene in vacanza a Rimini ogni estate

Ieri è stata festa, al bagno Coco Beach di Marebello, per i 100 anni di Carla Monti, milanese e turista fedele di Rimini dal 2004. Alle celebrazioni era presente anche l'assessore Mattia Morolli, che le ha portato gli auguri di tutta la città, dei fiori e una medaglia coniata per il bimillenario dell'Arco d'Augusto, ringraziandola per aver scelto Rimini come luogo dove festeggiare un traguardo così importante della sua vita. Nata a Milano, il 17 agosto del 1926 e cresciuta a Brusuglio di Cormano, in provincia di Milano, dove tuttora risiede, Carla Monti ha attraversato un intero secolo di storia italiana con la concretezza di chi ha sempre lavorato: prima come operaia alla Snia Viscosa, storica azienda chimica e tessile del paese, poi come collaboratrice scolastica. Da vent'anni, ogni estate, la sua famiglia sceglie invece Marebello per le vacanze, e proprio qui, tra i bagnanti e i gestori dello stabilimento diventati ormai amici, ha deciso di festeggiare anche il secolo di vita. Oltre all'assessore Morolli erano presenti la figlia Ornella, la nipote Sara (con il marito Claudio) e i pronipoti Andrea e Riccardo, insieme ad amici e conoscenti che negli anni hanno condiviso con lei tante estati riminesi. Racconti, fotografie, musica e brindisi hanno accompagnato la festa fino a tarda sera. "Rimini è la mia seconda città del cuore", le parole della festeggiata.