Rimini, lavori sulla rete idrica: chiusa una carreggiata della Circonvallazione Meridionale

Domenica 26 luglio la chiusura, per il tempo strettamente necessario all'intervento

Domenica prossima (26 luglio) sono in programma a Rimini lavori di Hera per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico e il successivo ripristino della pavimentazione stradale sulla Circonvallazione Meridionale. Per consentire l'intervento sarà chiusa al traffico la sola carreggiata lato mare - quella che consente la direzione di marcia verso Piazza Mazzini - nel tratto compreso tra la rotatoria Bramante–Largo Unità d'Italia e piazza Mazzini. La chiusura sarà attiva solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti, ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, ai veicoli diretti ai passi carrai e alle attività raggiungibili esclusivamente dal tratto interessato. La viabilità sarà deviata con apposita segnaletica e saranno indicati percorsi alternativi nelle principali rotatorie della zona. Rimane sempre comunque garantita la viabilità in direzione opposta, ovvero nella corsia di marcia che da piazza Mazzini va verso la rotatoria Bramante–Largo Unità d’Italia. Durante i lavori gli autobus del trasporto pubblico potranno subire deviazioni di percorso con eventuali fermate provvisorie. In caso di maltempo, l'intervento sarà rinviato a domenica 2 agosto, mantenendo le stesse modalità di regolazione della circolazione.