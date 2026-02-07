Rimini, le idee di 200 cittadini per ridisegnare il futuro dell’area Astoria

Incontri, laboratori, esplorazioni urbane e un evento artistico diffuso hanno raccolto idee e visioni per il futuro del quartiere

Oltre 200 persone hanno partecipato al percorso “bellastoria!”, dedicato all’ex cinema Astoria e alla zona dell’Ausa. Incontri, laboratori, esplorazioni urbane e un evento artistico diffuso hanno raccolto idee e visioni per il futuro del quartiere.

L’indagine online, i tre laboratori partecipativi e l’evento “Innesti sull’Ausa” – che ha coinvolto 12 artisti, 24 volontari, 15 cittadini autori di installazioni e 70 spettatori – hanno evidenziato il bisogno di spazi di relazione, creatività e incontro. Le proposte più mature emerse riguardano un coworking–costudying di quartiere e una biblioteca di scambio e condivisione di saperi, all’interno di un più ampio lavoro di mappatura dei luoghi e delle opportunità di socialità del quartiere: dalla farmacia alla parrocchia, dalle scuole alle attività commerciali, fino agli spazi esterni dedicati al mercato e alle aree verdi.

Tutti i materiali confluiranno nella Mappa di Comunità dell’Ecomuseo Rimini, base per i prossimi passi del progetto.

«Il percorso attorno all’ex cinema Astoria - sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alla partecipazione -conferma quanto la partecipazione possa incidere nella trasformazione dei quartieri. Cittadini, associazioni e realtà locali hanno osservato e progettato insieme, restituendo una visione concreta di ciò che desiderano per il loro territorio. È un patrimonio prezioso che continuerà ad alimentare il progetto Ritorno all’Astoria e la costruzione di una città più aperta e collaborativa. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito: è anche attraverso processi come questo che Rimini cresce come comunità.»