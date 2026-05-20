Rimini: le Reti Sociali di Quartiere lanciano le passeggiate partecipate

Un percorso di ascolto e confronto con cittadini e realtà locali per rafforzare coesione sociale e cura del territorio

Le Reti Sociali di Quartiere proseguono il loro percorso di ascolto e partecipazione coinvolgendo cittadini, associazioni, operatori, attività del territorio e realtà locali nella costruzione di una comunità più accogliente e attenta ai bisogni delle persone.

Gli incontri pubblici organizzati negli ultimi mesi hanno rappresentato momenti concreti di confronto e condivisione, nei quali i cittadini hanno potuto raccontare il quartiere attraverso esperienze, criticità, bisogni e proposte. Un percorso nato con l’obiettivo di rafforzare il benessere collettivo, la coesione sociale e la cura condivisa del territorio, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Durante il primo incontro sono stati affrontati alcuni temi centrali per la vita del quartiere. Tra questi, il valore dei luoghi di comunità, spazi fondamentali per favorire conoscenza reciproca e senso di appartenenza, riconoscendo nelle relazioni umane un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita. È stata sottolineata l’importanza di avere luoghi accessibili e vissuti, capaci di creare occasioni di incontro spontaneo tra generazioni diverse e di rafforzare i legami di vicinato.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi dell’accessibilità e della sicurezza percepita: da un lato emerge la necessità di rendere i servizi e le opportunità alla portata di tutte e tutti, soprattutto le fasce più fragili; dall’altro l’importanza di rafforzare il senso di fiducia tra gli abitanti del quartiere.

Il secondo incontro delle Reti apre la riflessione ad azioni concrete e progettualità condivise, da cui prendono forma le passeggiate di quartiere, occasioni rivolte a tutta la cittadinanza per approfondire la conoscenza del territorio, con uno sguardo nuovo e orientato all’individuazione di luoghi di comunità, criticità e risorse presenti.

Non semplici camminate, ma momenti partecipativi per valorizzare lo sguardo e le esperienze delle persone che vivono il territorio. Camminare insieme diventa così uno strumento concreto per leggere il quartiere e trasformare gli spazi quotidiani in luoghi di relazione e cura condivisa.

Con questo obiettivo, nelle prossime settimane prenderanno avvio le passeggiate di quartiere promosse dalle diverse Reti Sociali di Quartiere: