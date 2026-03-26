Rimini, le scuole di danza omaggiano il grande De André

Domenica 29 marzo "In un vortice di polvere" con la regia di Arturo Cannistrà

Un tributo non convenzionale ad uno tra i più amati cantautori della musica italiana, dove la parola diventa corpo attraverso il linguaggio universale della danza. Domenica 29 marzo torna Rimini a passi di danza, il progetto che coinvolge oltre 100 allievi e allieve delle scuole di danza del territorio, che dalle ore 18 saliranno sul palcoscenico del Teatro Galli per dare vita allo spettacolo “In un vortice di polvere”, ispirato all’universo poetico e musicale di Fabrizio De André.

Nato dalla collaborazione fra la Direzione dei Teatri e Rimini a Passi di Danza – gruppo che raccoglie una rappresentanza delle scuole di danza della città – lo spettacolo è il risultato conclusivo di un percorso che ha visto allievi e allieve impegnati in un fitto programma di masterclass e prove, in preparazione all’attesa esibizione finale aperta al pubblico. Un’esperienza che rientra nel lavoro portato avanti già da anni dall’Amministrazione comunale per accompagnare e sostenere la formazione dei più giovani all’arte coreutica e più in generale avvicinare le nuove generazioni al Teatro, stimolandone la curiosità e soprattutto offrendo nuove opportunità di fruizione di protagonismo.

In un vortice di polvere, con la regia di Arturo Cannistrà, è un viaggio immersivo e multisensoriale che attraversa il mondo emotivo e le storie che popolano le sue canzoni, raccontando attraverso il corpo la complessità dell’esistenza umana. Amori impossibili, ribellioni, emarginazione, pacifismo, giustizia sociale e l’incredibile fragilità dell’animo umano: l’ensemble di giovani danzatori interpreta attraverso il movimento quelle emozioni che il cantautore ha reso immortali. Ventitre le tracce scelte, tra cui alcuni dei brani più celebri (Il pescatore, La guerra di Piero, Bocca di Rosa, Amico fragile, Don Raffaè, La canzone dell’amore perduto, Rimini).

Le scuole coinvolte sono Anca Ardelean Danza&Musical, Aulòs Danza, CDF – Rimini, Garden Sporting Center, Il Balletto di Rimini, OffArt, On Stage e Progetto Danza.