Rimini, l'evento dedicato a fumetto e animazione è un successo: oltre 230.000 visitatori

La kermesse ha chiuso con il concerto di Giorgio Vanni in piazzale Fellini

Si è conclusa la prima parte della 42esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, lo storico Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini. Il bilancio è più che positivo: oltre 230mila visitatori, dato che segna un nuovo record per la manifestazione, che si conferma il principale evento estivo italiano per gli appassionati di cultura pop, capace di riunire un numero sempre maggiore di persone di ogni età e provenienza sotto un unico cielo.

«L'edizione 2026 di Cartoon Club - dichiara la direttrice artistica Sabrina Zanetti- conferma la forza di un progetto culturale che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Rimini si afferma come la capitale italiana estiva del fumetto, del cinema d'animazione, dei games e della cultura pop, grazie a una proposta capace di unire cultura, socialità e divertimento in una città straordinaria. Il festival offre esperienze per tutte le età, tra cinema, mostre, incontri con gli autori, fumetto, concerti, spettacoli e teatro, valorizzando gli spazi più suggestivi della città. Un risultato che rappresenta anche un importante motore per il territorio, generando un significativo indotto economico per le attività ricettive, commerciali e turistiche e contribuendo a rafforzare l'immagine di Rimini come destinazione culturale di riferimento».

Oltre 200 cortometraggi animati proiettati, sette mostre, svariati workshop, talk su cinema e serie tv, e tanto altro: per otto giorni consecutivi, Rimini si è trasformata nel paradiso degli appassionati di pop culture.

Tantissimi hanno celebrato l’Uomo Ragno scattandosi foto con il costume character ufficiale, e davanti a Castel Sismondo, che con la sua facciata illuminata di rosso e blu ha mostrato attraverso uno spettacolare video mapping il mito di uno dei supereroi più amati di sempre. Le sue sale, invece, ci hanno raccontato nel dettaglio perché è così amato, grazie alla mostra “Spider-Man - Nella tela dell’Uomo Ragno”, che si è rivelata un autentico successo.

Nel frattempo, spettacoli elettrizzanti hanno infiammato i due palchi della manifestazione, dall’ipnotica e adrenalinica esibizione di Mika Kobayashi e dei Samurai Artist Kamui, guidati da Tetsuro Shimaguchi, capace di mescolare la modernità del j-pop alla solennità della spada giapponese, a Sana Takizawa, che ha coinvolto tutti con il suo graffiante show j-rock. Tanti i momenti che hanno fatto divertire il pubblico sulle note delle sigle animate più amate di sempre, grazie a Riccardo Zara, I Raggi Fotonici, Mai Dire Goku e all’inimitabile Giorgio Vanni, mentre i tanti appuntamenti dedicati al cosplay e al k-pop hanno regalato al pubblico momenti altrettanto emozionanti. Tra nuovi incontri e grandi ritorni, è stato anche il turno di Crossover Wrestling, per la prima volta a Cartoon Club & RiminiComix.

Non solo: il festival ha regalato al pubblico anche due spettacoli originali di propria produzione: la performance immersiva "Cuore di Porco" della Carrozzeria Orfeo e la lettura animata di “Topolino presenta: la Strada” – emozionante tributo all’opera di Massimo Marconi e Giorgio Cavazzano –, che ha dato vita alle tavole del fumetto trasformandole in un’esperienza fatta di proiezioni animate, musica originale e doppiaggio dal vivo, con le voci di Stefano Onofri, Fabrizio Mazzotta, e Licia Milani.

Una tradizione consolidata quella di Fumetti on the beach, l’evento che per due mattinate ha visto riunirsi tantissimi appassionati al bagno 26 per sessioni di sketch e dediche in compagnia degli autori ospiti, mentre venivano distribuiti albi gratuiti.