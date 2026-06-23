Rimini, l’ex Questura diventa studentato: via libera dal Consiglio provinciale

Approvata l’acquisizione dell’area di via Ugo Bassi, che sarà ceduta al Comune e temporaneamente destinata a verde pubblico

L'ex Questura di Rimini in via Ugo Bassi diventerà uno studentato. E' arrivato l'ok dal Consiglio provinciale di Rimini che nella seduta di ieri ha dato l'autorizzazione all'acquisizione a titolo gratuito dell'area edificabile.

L'area verrà acquisita alla conclusione dell'iter del procedimento e sarà ceduta in comodato d'uso gratuito al Comune di Rimini, fino all'avvio dei lavori dello studentato, per essere attrezzata temporaneamente a verde pubblico. Lo riporta Corriere Romagna.

Inoltre, è previsto anche un incremento di 430.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria nell'edilizia scolastica. Nello specifico, 130.000 euro sono stati destinati alla demolizione della piscina di Novafeltria: intervento necessario per la costruzione della nuova palestra dell'Istituto Tonino Guerra, finanziata dai fondi Pnrr.

200.000 euro verranno invece destinati al rifacimento delle reti fognarie del Liceo Serpieri di Rimini per evitare allagamenti, quello parziale della rete fognaria dell'Istituto Valturio di Rimini e l'integrazione del sistema fognario del Tonino Guerra di Novafeltria per l'inserimento dei campi sportivi dell'Istituto Marco Polo di Rimini.