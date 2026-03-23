Rimini, l'istituto Malatesta organizza tre cene speciali: obiettivo raccolta fondi per nuove attrezzature

Le serate sono dedicate a tre diverse regioni di Italia: ecco il programma

“L’Istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini lancia l'iniziativa “Assaggia una Regione – A tavola con le Regioni d’Italia”. Gli studenti del Ristorante didattico “Pandolfo” propongono un ciclo di cene tematiche dedicate alle eccellenze del Centro e Sud Italia, guidati dai loro docenti Chef e Maître.

"Conosco bene questa scuola – sottolinea la vicesindaca Bellini- che ho visitato più volte, e ogni volta ritrovo la stessa energia: un istituto dinamico, intraprendente, capace di trasformare ogni attività in un’occasione educativa concreta e di qualità. Il Malatesta è una realtà strategica per la nostra economia locale, un punto di riferimento per la formazione nel settore turistico ed enogastronomico, e un partner prezioso per il Comune e per le istituzioni del territorio".

"Le serate proposte - aggiunge - non sono soltanto un viaggio gastronomico, ma anche un gesto di responsabilità e visione: il ricavato sarà destinato al crowdfunding per l’acquisto di nuove attrezzature dei laboratori di cucina e sala. Una tradizione della scuola, quella dell’autofinanziamento, che diventa anche un modo per farsi conoscere, valorizzare le proprie eccellenze e rafforzare il legame con la comunità riminese”.

Le cene tematiche sono in programma tutte alle ore 20.00 nella Sala “Muratori” dell’Istituto (e, quando possibile, nel giardino): venerdì 20 marzo Sardegna, venerdì 17 aprile Lazio e venerdì 8 maggio Puglia. Le cene verranno realizzate al raggiungimento del numero minimo di ospiti.