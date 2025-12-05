Rimini, lo spaccio lo fa una insospettabile 67enne: dalle segnalazioni al fermo

Sequestrati 11 grammi di eroina e bilancino di precisione

Una 67enne italiana è stata arrestata ieri pomeriggio (giovedì 4 dicembre) per l'ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto al termine di un’attività di indagine condotta dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale scaturita a seguito di alcune segnalazioni: gli agenti per diversi giorni si sono posizionati nei pressi dell’abitazione della donna, un residence della zona mare della città, notando un anomalo via vai di persone, tra cui alcune già note alle autorità per precedenti legati alla droga. In alcune occasioni la signora è stata vista scendere in strada per incontrare i presunti clienti, da cui riceveva del denaro. A questo punto la Polizia Locale, su autorizzazione del Pubblico ministero, ha proceduto alla perquisizione domiciliare: una volta entrati, gli agenti hanno trovato nell’appartamento 11 grammi di eroina, tutto il materiale necessario al confezionamento, un bilancino di precisione e 1.200 euro ritenuti derivanti ​dall’attività di spaccio. Oltre alla donna, al momento della perquisizione era presente in casa anche una ragazza, sorpresa a consumare eroina.