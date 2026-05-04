Rimini, maggio di cantieri: concluso intervento PNRR in via Marignano

Ecco il punto attuale tra cantieri avviati e opere in conclusione

Il mese di maggio registra un'intensa attività sul fronte delle opere pubbliche, con un significativo numero di cantieri in avvio, altri in fase di completamento e interventi già conclusi.

Lavori in partenza

Prende avvio in questi giorni il terzo lotto dei nodi territoriali, tappa ulteriore di un programma che punta a distribuire servizi di prossimità in dodici sedi su tutto il territorio comunale. Dopo l’apertura delle prime quattro sedi già operative (zona Sud Mare, Centro storico, Marecchiese e zona Sud Monte) e a seguito dell’approvazione, lo scorso gennaio da parte della Giunta, del progetto esecutivo, parte ora la riqualificazione di ulteriori quattro spazi: Viserba (Quartiere 5), Santa Giustina, Lagomaggio (Quartiere 2) e nell’immobile ERP di via Giuliano da Rimini. Un terzo lotto che rappresenta il passo successivo nella progressiva estensione del modello verso il completamento delle dodici sedi previste.

Nella giornata di oggi prende avvio anche il cantiere di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio. Per consentire il montaggio del ponteggio, il monumento è chiuso temporaneamente al traffico in due fasi: dal 4 al 15 maggio e dal 20 al 29 maggio, con riapertura prevista sabato 30 maggio. Per tutta la durata dei lavori il ponte resterà percorribile attraverso un passaggio pedonale ricavato all’interno del ponteggio, rivestito con una copertura trasparente che renderà visibile l’intervento di pulitura delle facciate e delle arcate. Il progetto, sviluppato su rilievi tridimensionali e fotogrammetrici con drone e condiviso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, è finalizzato a valorizzare il monumento nel rispetto delle sue caratteristiche originarie, con conclusione prevista entro dicembre 2026. In parallelo è già in corso la riqualificazione del sistema di illuminazione a LED, progettato per riprodurre l’effetto della luce naturale e variare nel corso della notte.

Completamenti previsti a maggio

Si conclude a maggio la manutenzione straordinaria della copertura del Centro CI.Vi.VO di Gaiofana, avviata il 23 marzo scorso. L’intervento, del valore di circa 65 mila euro, ha riguardato la rimozione e il riposizionamento dei coppi originali, la posa di una nuova guaina.

impermeabilizzante e la sostituzione degli elementi più ammalorati, con il successivo ripristino dei controsoffitti e delle finiture interne danneggiate dall’umidità. Entro il mese si prevede inoltre il completamento dei lavori di consolidamento delle strutture fondali della scuola d’infanzia Il Volo, avviati formalmente a dicembre scorso per un investimento di 250 mila euro. L’obiettivo è riconsegnare la struttura scolastica in piena operatività prima dell’avvio dell’anno educativo 2026-2027.

Tra qualche giorno verrà inaugurato e aperto al pubblico anche il Parco don Tonino Bello, attiguo alla nuova piscina comunale, riqualificato e arricchito di funzioni.

Interventi conclusi

È stato concluso nei tempi previsti dal cronoprogramma (aprile 2026) l’intervento di messa in sicurezza della frana di via Marignano, finanziato con fondi PNRR per 1,3 milioni di euro euro nell’ambito dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il cantiere, affidato alla Società Cooperativa Braccianti Riminese, ha comportato la realizzazione di una palificata composta da oltre 100 pali in calcestruzzo armato di diametro 80 cm e lunghezza 16 metri per la stabilizzazione del versante, unitamente a opere di regimazione delle acque meteoriche e alla modifica dell’innesto stradale tra la Strada Vicinale del Tario e via Marignano. Nell'ambito dell'intervento si è proceduto inoltre alla riasfaltatura del tratto stradale di via Marignano interessato dai lavori.

Come noto è stata completata e consegnata alla città la nuova piscina comunale di Viserba. Il polo natatorio, inaugurato e già aperto alla cittadinanza, rappresenta uno degli interventi di maggiore rilievo del ciclo PNRR: cofinanziato con circa 3,5 milioni di euro di risorse europee su un investimento complessivo di 10,5 milioni, offre alla comunità un impianto moderno e pienamente funzionale.

Interventi in avvio di conclusione

Procedono inoltre, secondo le tempistiche, PNRR i tre nuovi asili nido – Girotondo in via Codazzi, Pollicino al Parco Pertini e Peter Pan a Viserba – con collaudo previsto entro il 30 giugno 2026. I tre interventi, per un valore complessivo di 7 milioni di euro, consentiranno di mettere a disposizione oltre 250 nuovi posti nido già dall’anno educativo 2026-2027. Avanzano verso il completamento anche le due nuove mense per le scuole primarie Mario Lodi (Padulli) e Flavia Casadei (Viserba), intervento del valore di oltre un milione di euro, previsto entro la prima metà dell’anno.

E’ in corso, come noto, la sistemazione dell’area alla ex Colonia ENEL, dove entro questo mese è prevista la conclusione dei lavori di demolizione. Entro il prossimo giugno è prevista anche l’apertura del parcheggio Marvelli.

Si avviano alla conclusione, infine, i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dello Stadium di Rimini, che diventerà centro di riferimento nazionale per la danza sportiva: un impianto del valore di oltre 4 milioni di euro, per il quale sono già state avviate le procedure per l’affidamento della concessione.

Manutenzioni strade

Parallelamente ai grandi cantieri, prosegue il programma di manutenzione straordinaria della viabilità urbana, con una serie di interventi distribuiti sul territorio e concentrati in larga parte nella prima metà del 2026.

Già concluso l’intervento di riqualificazione di Borgo dei Ciliegi. Entro la prossima estate saranno completati i lavori in via Leon Battista Alberti, quelli in via del Lupo alla Grotta Rossa, con quadro economico complessivo di 275 mila euro. E il rifacimento di marciapiedi e camminamenti sopraelevati nel V PEEP, per un valore di 250 mila euro.

Sempre entro l’estate è previsto il completamento del ripristino e della messa in sicurezza dell’area di ingresso della stazione di Viserba su via Curiel, intervento con quadro economico di oltre 174 mila euro. Rientra nel programma anche la manutenzione straordinaria di via Dogana, con un investimento di oltre 79 mila euro. Sul fronte del patrimonio stradale 2025, sono in corso i lavori che interessano via Amendola, via Da Vinci e viale Rimembranze (circa 560 mila euro), i primi due inizieranno entro la prossima estate. Per settembre è invece attesa la realizzazione del nuovo parcheggio di via Tristano e Isotta (spesa complessiva di 400 mila euro).

Il programma di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale 2026 include inoltre l’acquisto di un’area al Villaggio San Martino e la manutenzione delle dune lungo i tratti 1, 2 e 3 del Parco del Mare, per un quadro economico complessivo di 100 mila euro.

Edilizia cimiteriale

Prosegue con continuità anche il programma di interventi sull’edilizia cimiteriale cittadina, con un insieme di lavori che riguardano sia i grandi complessi della città sia i cimiteri delle frazioni.

Gli investimenti complessivi in questo ambito superano il milione di euro e declinano obiettivi di sicurezza strutturale, conservazione architettonica e accessibilità.

A maggio prendono avvio i lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri di Santa Cristina e Santa Aquilina, per un importo di oltre 200 mila euro affidati ad Anthea. L’intervento riguarderà il consolidamento dei colombari storici, delle coperture e della cappellina, con completamento previsto nell’estate 2026.

Sempre a maggio si avviano i lavori di ristrutturazione delle palazzine del settore ovest del cimitero civico, e quelli di riqualificazione della cappella cimiteriale di San Lorenzo a Monte, per i quali la Giunta ha approvato a marzo il documento di indirizzo alla progettazione con uno stanziamento di 150 mila euro, concentrato sul restauro delle facciate dei colombari storici a semicerchio e sul miglioramento dei percorsi interni con eliminazione delle barriere architettoniche.

Proseguono intanto anche i cantieri già aperti. Al cimitero di San Lorenzo in Correggiano sono al via i lavori di restauro e consolidamento per 472 mila euro, affidati alla ditta Euroscavi snc di Falcone e Figlio: l’intervento interessa le mura di cinta, i colombari sul lato monte e la cappellina, con conclusione attesa entro la primavera 2026.

Al cimitero civico Monumentale di Rimini si è concluso anche il secondo dei due interventi previsti – quello da 113.500 euro approvato dalla Giunta a marzo scorso – che ha riguardato il ripristino del giunto sismico, l’impermeabilizzazione, il consolidamento di travi, pilastri e parapetti e la tinteggiatura protettiva dell’intera facciata del settore ovest. Concluso anche il primo intervento sul medesimo edificio, da 200 mila euro che era riferito all’adeguamento normativo dei parapetti.



