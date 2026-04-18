Rimini Marathon: ecco il percorso sulle strade di Riccione

Divieti di sosta dal mattino e limitazioni temporanee al traffico

Anche Riccione è pronta per accogliere la Rimini Marathon, ai nastri di partenza domani, domenica 19 aprile, per il più grande evento podistico della riviera.

La partenza della gara, prevista per le 9 dalla rotonda Lucio Battisti di Rimini, si si snoderà inizialmente tra il centro storico riminese e i borghi, per poi dirigersi verso sud toccando Riccione e Misano Adriatico, fino a Portoverde, prima di fare ritorno sul lungomare per il traguardo riminese.

La circolazione stradale sarà garantita grazie alla presenza di circa 50 agenti della Polizia locale e ai numerosi volontari. Il piano della viabilità prevede alcune sospensioni del traffico limitate al tempo strettamente necessario al passaggio della corsa. In particolare le principali strade in cui si prevede una sospensione della circolazione più prolungata saranno i viali Aosta, Portofino, La Spezia, Cavalcanti, Tasso, Gramsci, Dante, Corridoni, San Martino, Colombo, Michelangelo, Enna, Sangallo, Torino, D’Annunzio (tra viale D’Azeglio e Guerrazzi) e la zona del porto. Sarà comunque garantito l’attraversamento delle strade interessate dalla gara con la dovuta prudenza, restando vietata l’immissione nel percorso interessato dal transito dei partecipanti alla gara.

Nei tratti del percorso riccionese scatterà inoltre il divieto di sosta con rimozione già dalle prime ore del mattino di domenica 19 per permettere la messa in sicurezza della carreggiata.

In occasione della gara, da sabato 19 a domenica 20 aprile, sarà istituito temporaneamente il doppio senso di marcia in viale Vespucci, nel tratto compreso tra i viali Da Verrazzano e Michelangelo, per consentire la circolazione veicolare ai residenti del quartiere.



Il percorso a Riccione nel dettaglio

L'ingresso dei primi maratoneti nel territorio riccionese è previsto intorno alle ore 9:45. Arrivando da Rimini attraverso viale Felice Pullè, la corsa punterà verso il centro cittadino percorrendo viale Aosta e viale Portofino, per poi piegare verso il mare lungo viale La Spezia e viale Cavalcanti. Il tracciato si snoderà quindi su viale Tasso e viale Leopardi, imboccando viale Dante fino all'incrocio con viale Ceccarini. Da qui, i podisti proseguiranno la loro marcia in direzione sud transitando per viale Corridoni e viale Gramsci, toccando poi i viali San Martino e Colombo. Giunti all’altezza di viale Michelangelo, gli atleti risaliranno verso monte su viale Enna per poi riguadagnare la zona mare attraverso viale San Gallo e immettersi infine su viale Torino in direzione Misano.

Dopo il passaggio nel comune di Misano, la carovana sportiva farà rientro a Riccione intorno alle 10:30, percorrendo nuovamente viale Torino ma spostandosi questa volta lungo la linea costiera sui lungomari della Repubblica e della Libertà. Il percorso di ritorno prevede poi un passaggio interno su via Gasperi, viale Milano e viale Galli, per poi riprendere il lungomare Costituzione oltrepassando piazzale Azzarita e piazzale Aldo Moro.

In questo tratto finale, il percorso subirà una variazione significativa: a causa della chiusura temporanea del ponte su viale D’Annunzio, attualmente interessato da lavori di rifacimento, i corridori dovranno effettuare una deviazione logistica. Il transito sarà dunque dirottato su viale Guerrazzi, via Oriani, viale Pirandello, viale Gozzano e viale Rucellai, prima di potersi ricongiungere al tratto conclusivo di viale D’Annunzio verso il confine con Rimini.